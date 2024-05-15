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Sarıyerli özel çocuklara atlı terapi hizmeti

Sarıyerli özel çocuklara atlı terapi hizmeti
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Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle ilçede ikamete eden özel çocuklar için ücretsiz olarak yürütülen atlı terapi (Hipoterapi) çalışmasında antrenörlere, fizyoterapist ve psikologlar da eşlik ediyor.

Dünyada özel çocukların tedavilerine destek olmak için yaygın olarak kullanılan yöntemlerden birisi olan atlı terapi (Hipoterapi) çocukların; fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Sarıyer Belediyesinin ilçedeki engelli çocukların yaşam kalitelerini artırmak ve tedavilerine destek olmak amacıyla uygulamaya koyduğu hizmetten özel çocuklar ve aileleri ücretsiz olarak yararlanıyor. Hali hazırda 25 özel çocuğun yararlandığı atlı terapi hizmetinden faydalanmak isteyen ailelerin çocukları için düzenlenmiş raporla birlikte Sarıyer Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Koordinasyon Birimi’ne başvuru yapmaları gerekiyor.

SPOR VE OYUN BİR ARADA     

Uygulama kapsamında refakatçileriyle destek tedavinin verildiği merkeze getirilen çocuklar, öncelikle kulüpteki atlarla tanışıyor, sonrasında ise hayatlarına sağlık katacak seanslara başlıyor. Fizyoterapi uzmanları ve gözetmenler eşliğinde ata binen çocuklar, hayvan sevgisi, spor ve oyun yoluyla terapiye kolaylıkla uyum sağlayabiliyor.   

DOKTOR RAPORU GEREKLİ

Atlı tedavi hizmetinden yararlanmak isteyenlerin, sağlık raporu ve ata binmelerine engel olmadığına dair doktor raporunu beyan etmeleri gerekiyor. Merkeze gelen her çocuğa ihtiyaçları doğrultusunda özel program hazırlanıyor.

ATLI TERAPİ (HİPOTERAPİ) NEDİR?

Hipoterapi, atın çok boyutlu hareketini kullanarak uygulanan tedavi yöntemidir. Eski Yunanca’da “Hippos” at anlamına gelmektedir. 1950’lerden beri yoğun olarak kullanılan yurtdışında da özel Hipoterapi merkezlerinde fizyoterapistlerin kontrolünde uygulanan yöntem, ülkemizde de oldukça yaygın bir tedavi yöntemidir.
Atın hareketlerini, uzman terapistin yöntemleriyle birleştirerek uygulanan tedavi yönteminde, atların ritmik yürüyüşlerinden faydalanarak engeli bulunan kişilerin kas, denge, koordinasyon ve iletişim becerileri kazanması amaçlanıyor.  Çocukların at ile uyum gösterme isteği; kullanamadığı veya kaybettiği duruş reflekslerini ortaya çıkarıyor. Atın ritmik yürüyüşleri ile ortaya çıkan bu uyarılar, hastanın birçok sistemini harekete geçiriyor.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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