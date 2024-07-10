Şişli Belediyesi'nin ''Gezici Kent Kafe''si hizmete girdi

Şişli Belediyesi, sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyata hizmet veren ‘Gezici Kent Lokantası’nın ardından şimdi de ''Gezici Kent Kafe''yi açtı. Gezici kafenin ilk durağı Maçka’daki Şişli Habitat Parkı oldu. İstanbul’da kafelerde ortalama 15 lira olan bir çay fiyatı gezici kafede 5 liradan, ortalama 90 lira olan soğuk sandviç ise 45 ila 55 lira arasında değişen fiyatlarla sunuldu. Vatandaşlar, gezici kent kafeye ilk günden yoğun ilgi gösterdi.

Şişli Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Şişli Kent Kafe Ekspres’, uygun fiyatlı, lezzetli ve sağlıklı menü seçenekleriyle Şişli’de hizmete girdi. Gezici kafe, her kesimden insanın buluşma noktası olan ilçedeki park ve etkinlik alanlarında mobil olarak hizmet verecek.



Şişli Kent Kafe Ekspres’in ilk durağı Şişli Habitat Parkı oldu. Ulaşılabilir yiyecek ve içecek menüsüyle gezici kafe, vatandaşların beğenisini kazandı.



Kafede, çay ve su 5 liradan satılırken; soda 10 lira, kutu içecekler 30, sıcak ve soğuk kahve çeşitleri ise 40 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Ayrıca yiyecek menüsünde yer alan çeşitli sandviçlerin fiyatı da 45 ila 55 lira arasında değişiyor.

GEZİCİ KENT LOKANTASI 29 MAYIS’TAN HİZMETE GİRMİŞTİ

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 31 Mart’taki yerel seçim çalışmaları sırasında yurttaşların hayat pahalılığı ve ekonomik kriz altında ezilmesine müsaade etmeyeceklerinin sözünü vererek, “Sosyal politika ve toplumsal dayanışma modellerini hayata geçireceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Şahan, bu kapsamda ilk olarak 29 Mayıs’ta “Gezici Kent Lokantası” projesini hayata geçirmişti.