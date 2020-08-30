İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
İşte yatırımcının yeni gözdesi! ''Fiyatı 4 bin doları görecek''
İşte yatırımcının yeni gözdesi! ''Fiyatı 4 bin doları görecek''
Türkiye kavruluyor! Çöl sıcakları ne zaman bitecek?
Türkiye kavruluyor! Çöl sıcakları ne zaman bitecek?
Otomobilde ÖTV indirimi beklerken zam geldi!
Otomobilde ÖTV indirimi beklerken zam geldi!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 30 Ağustos 2020 10:32

Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıldönümü dolayısıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. 

Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilk tören, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlendi. Polis ekipleri, Cumhuriyet Anıtı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1'inci Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasıyla başlayan törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1'inci Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever  ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.











DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
istanbul büyükşehir belediyesi , taksim meydanı , 30 ağustos
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM