Tayfun Canlı, Dünya Gazeteciler Günü'nde nikah kıydı

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nde Ege Gündem Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Onur Yılmaz'ın nikahını kıydı.

Edremit Belediyesi Dünya Gazeteciler Günü'nde anlamlı bir nikah törenine ev sahipliği yaptı. 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nde Ege Gündem Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve haber266 haber sitesinin sahibi Mehmet Onur Yılmaz ve Hatice Özdemir'in nikahını Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı kıydı.

Tayfun Canlı: Genç çifte mutluluklar diliyorum

Edremit Belediyesi nikah salonunda gerçekleşen nikah töreninde genç çifti tebrik eden Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, "Genç çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Gece gündüz çalışan, halkın haber alma hakkını gözeterek demokrasinin yanında saf tutan, millet için görev yapan, emekçi tüm basın mensuplarımızın da 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü bu vesileyle kutluyorum." dedi.