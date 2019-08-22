Tunç Soyer, İzmir'de Meclisi olağanüstü topluyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyüp, Seferihisar ile Menderes ilçelerine kadar uzanan orman yangını dün akşam saatlerinde kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Yanan yüzlerce hektar alan için ağaçlandırma kampanyaları başlatılırken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer harekete geçti.

Gün içinde kampanyaların Büyükşehir koordinesinde yürütülmesi çağrısı yapan Soyer, belediye meclisini olağanüstü toplayacağını açıkladı.

Toplantının yanan ormanlık alanda yapılacağı duyurulurken, tam yeri ve saatinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi. Böylece yanan bölge hem yerinde incelenecek hem de felaketin boyutu gözler önüne serilirken, yapılacak çalışmalar hakkında önemli kararlar alınacak.

Başkan Soyer açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Ormanlarımızın yaralarını yangın yerinde saracağız. Hepinizi doğamıza sahip çıkmak için 30 Ağustos'ta yanan İzmir ormanlarında gerçekleştireceğimiz İzmir Buluşması'na fabet ediyorum.

İzmir Büyükşehir Meclisi'ni de 30 Ağustos'ta yanan ormanlarımızda olağanüstü toplanmak için davet edeceğim. Meclisimiz, yaşadığımız bu felaketi yerinde inceleyecek. Yalnızca fidan dikimi hakkında değil, ormanlarımızı yaşatmak için gerekli konulardaki kararlarını o gün halkımızın huzurunda verecek.

Sevgili hemşerilerim. Dileğim, hepinizin 30 Ağustos'ta bize katılması ve ormanlarımıza yerinde sahip çıkması. Gel, gör, koru!"

