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  4. 24 Şubat 2020 13:26

Tunç Soyer, mal varlığını güncelledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer’le birlikte mal varlığını güncelledi. Soyer çiftinin 5 aylık süreçte mal varlığında herhangi bir artış olmadı.

Tunç Soyer, mal varlığını güncelledi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dijital girişimi olan Bizİzmir  uygulamasında Başkan Tunç Soyer eşiyle birlikte mal varlığını güncelledi. En son geçtiğimiz yılın ekim ayında açıkladığı mal varlığını, Şuba ayı itibariyle güncelledi. Geçen 5 aylık süreçte Soyer’in mal varlığında herhangi bir artışın olmadığı görüldü. Soyer’in mal varlıklarında, arsa bina, otomobil, kooperatif hissesi ile banka hesaplarındaki paralar yer alırken, “altın ve mücevherat” olmadığı gözlendi.

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