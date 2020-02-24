Tunç Soyer, mal varlığını güncelledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dijital girişimi olan Bizİzmir uygulamasında Başkan Tunç Soyer eşiyle birlikte mal varlığını güncelledi. En son geçtiğimiz yılın ekim ayında açıkladığı mal varlığını, Şuba ayı itibariyle güncelledi. Geçen 5 aylık süreçte Soyer’in mal varlığında herhangi bir artışın olmadığı görüldü. Soyer’in mal varlıklarında, arsa bina, otomobil, kooperatif hissesi ile banka hesaplarındaki paralar yer alırken, “altın ve mücevherat” olmadığı gözlendi.
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