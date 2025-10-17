Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanından Başkan Mandalinci’ye Ziyaret

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete; Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta ve yönetimindeki federasyon başkanları, Bodrum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Murat Kurtini ile Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz katıldı.

Konfederasyonunun hedeflerini, vizyon ve misyonunu anlatmak, birlik ve beraberliği pekiştirmek adına ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyleyen Genel Başkan Kadir Delibalta, belediyeler ile muhtarlar arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu ifade eden Delibalta, misafirperverliklerinden ötürü Bodrum Belediyesi’ne ve Başkan Tamer Mandalinci’ye teşekkür etti.

Hedef Vatandaşların Kalbine Dokunmak

Bodrum’a büyük bir sevgiyle hizmet ettiklerini dile getiren Başkan Tamer Mandalinci, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek asıl hedeflerinin vatandaşların kalbine dokunmak olduğunu ifade etti. Etkin ve doğru hizmet sunabilmek adına ofiste daha az, sahada ise daha fazla bulunmak gerektiğini belirten Başkan Mandalinci, muhtarlarla koordineli bir şekilde kent genelinde çalışmalar yürüttüklerini ve sahada olmanın bu açıdan büyük önem taşıdığını söyledi.

Ziyarette ayrıca, Bodrum’da ilk kez düzenlenen Boat Show ile 20-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan The Bodrum Cup hakkında da bilgi veren Başkan Mandalinci, sezonu ekim ve kasım aylarına taşımak istediklerini, bu doğrultuda özellikle gastronomi ve tarım alanlarında önemli adımlar attıklarını vurguladı.

Ziyaretin ardından tüm katılımcılar, Boat Show alanını ve Oğuz Khan teknesini gezdi.