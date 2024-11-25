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Üsküdar Gençlik Merkezi'nde yeni dönem ön kayıtlar başladı

Üsküdar Gençlik Merkezi'nde yeni dönem ön kayıtlar başladı
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Üsküdar Belediyesi’ne bağlı Üsküdar Gençlik Merkezi’nde, 15-30 yaş arasındaki gençler için birbirinden özel 17 sanat kursuyla yeni dönem kayıtları başladı.

Dil atölyeleri, modern sanatlar, geleneksel sanatlar ve spor eğitimleri gibi geniş bir yelpazede hazırlanan programlardan gençler ücretsiz olarak faydalanacak. 

Hafta içi programında diksiyon, İngilizce, görme engelliler için satranç, gemi modeli yapımı, tiyatro, anneler ile hikâye anlatıcılığı ve Almanca gibi eğitimler yer alıyor. 

Cumartesi günleri diksiyon, Almanca, tezhip, fotoğrafçılık, kaligrafi, kadınlar için savunma sporları (Hapkido) ve video prodüksiyon atölyeleri gençlerle buluşacak. 

Pazar günleri ise İngilizce, çini, karakalem, hat, ebru, kadınlar için savunma sporları (Hapkido) ve Geleneksel Türk Tiyatrosu "Orta Oyunu" eğitimleri gerçekleştirilecek.

Üsküdar Belediyesi’nin bu kapsamlı hizmetiyle gençler hem kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecek hem de sosyal ve kültürel açıdan kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. 

Online ön kayıtlar 25 Kasım - 1 Aralık 2024 tarihleri arasında alınacak ve kesin kayıtlar 2-8 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak. Yeni dönem dersleri 9 Aralık 2024’te başlayacak. Kayıtlar, kontenjanlarla sınırlıdır.  

Detaylı bilgi almak isteyenler Üsküdar Gençlik Merkezi’ni 444 0 875 / 1621 numaralı telefondan arayabilir veya “usgem.org” adresini ziyaret edebilir.

 

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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