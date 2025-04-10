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Üsküdar'da ''Mini Fest 2'' başlıyor

Üsküdar'da ''Mini Fest 2'' başlıyor
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Üsküdar Belediyesi tarafından çocuklar ve gençlerin günlük yaşamlarına neşe katmak ve yaratıcı etkinliklerle vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen “Mini Fest 2” adıyla renkli bir etkinlik düzenliyor.

İlki geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirilen ve yaklaşık 5 bin çocuk ve gencin katılımıyla büyük ilgi gören Mini Fest’in ikincisi, 13 Nisan Pazar günü saat 12.00’de Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nin avlusunda başlayacak.

Gün boyu sürecek etkinlikte çocuklar ve gençler; 112 farklı atölye çalışması, dans ve köpük gösterileri, balon şovları, film gösterimleri, masal anlatımları ve kukla performanslarıyla hem eğlenecek hem de öğrenecek. Etkinlik alanında eğlenceli sosyal alanlar da oluşturulacak.

Etkinlikte ayrıca, çocukların keyifli vakit geçireceği “Gezgin Oyun Parkı” da sürprizlerle yer alacak.

Mini Fest kapsamında, Üsküdar Sahili III. Ahmet Çeşmesi önünden 12.00 ile 15.00 saatleri arasında her saat başı ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

Üsküdar Belediyesi, her çocuğun hayal gücünü keşfetmesi ve renkli bir gün geçirmesi için tüm çocukları ve gençleri Mini Fest’e davet ediyor.

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Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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