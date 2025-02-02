Üsküdar’da minik dostlar Bulgurlu kliniği açıldı

Üsküdar Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik sağlık hizmetlerini genişletmeye devam ediyor. Minik Dostlar Kliniği'nin yeni şubesi, Bulgurlu Mahallesinde kapılarını açtı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın katılımıyla gerçekleşen törene, Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş, ülke genelindeki zorlu süreçlere rağmen yerel yönetim olarak Üsküdar’da dayanışma ve umutla iyi işler yapmaya devam ettiklerini vurgulayarak, “Ülke genelinde canımızı çok sıkan olaylar olsa da Üsküdar'da elimizden geldiğince yerel yönetimde sizlerle birlikte bu acılarımızı hafifletmeye ve iyi şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Hep beraberce iyiye odaklanarak her şeyin üstünden geleceğimizi düşündüğümüzü iletmek isterim.” dedi.

Dedetaş, katılım gösteren vatandaşlara, muhtarlara ve meclis üyelerine teşekkür ederek bu mutluluğu birlikte paylaşmanın önemine değindi.

“Şubat ayımıza bir minik dostlar kliniği açılışıyla başlıyoruz. Hafta sonu yanımızdasınız. O yüzden öncelikle geldiğiniz için sizlere, muhtarlarımıza, kıymetli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.” diyen Dedetaş, kamusal alanlarda denge gözetilmesi gerektiğini belirterek, hem insanların hem de sokak hayvanlarının huzur içinde yaşaması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Başkan Dedetaş, “Sokak hayvanları konusunda farklı düşünceler var. Onun farkındayım ve bir denge gözetmemiz lazım. Sokaklar kamusal alanlar. Tabii ki insanların korkusuzca temiz bir şekilde, sokaklarda yürümesi, yaşaması gerekiyor ama öbür tarafta da doğayı paylaştığımız minik dostlarımız var. Bunun bir dengesini kurmamız gerekiyor. Yasayla birlikte bu biraz zorlaşmış olsa da yine çok kıymetli çalışma arkadaşlarımla birlikte, özellikle klinikleri açarak sokakta olan hayvanlarımıza bakımı artırmak üzere bazı çalışmalara giriştik. Bugün de buradan Bulgurlu'daki kliniğimizi beraberce açıyoruz.” dedi.

‘’Pati parkların sayısını çoğaltmakta hedeflerimiz arasında’’

Modern donanıma sahip Bulgurlu Minik Dostlar Kliniği ile günde 100 hayvana bakım hizmeti sunulabileceğini belirten Dedetaş, kısırlaştırma, tedavi ve ameliyat gibi hizmetlerin yanı sıra sahiplendirmeyi teşvik edecek yeni pati parklar oluşturduklarını söyledi.

“Modern bir donanıma sahip kliniğimiz günlük ortalama yüz hayvanımıza bakım hizmeti sunabilecek ve yirmi ameliyat gerçekleştirebilecek bir kapasiteye sahip.” diyen Dedetaş, şöyle devam etti:

“Başlangıçta hafta içi günlerde hizmet verecek kliniğimizde sokakta yaşayan canlılarımız için kısırlaştırma, muayene, tedavi, ameliyat gibi pek çok hizmeti sunacağız. Kliniğimizin dış tarafında bir de pati park oluşturduk. Bu Üsküdar'da oluşturduğumuz üçüncü pati park. Sokak hayvanlarıyla ilgili genel yaklaşımımız tabii sahiplenilmesi yönünde. Çünkü barınaklar her ne kadar geçici alan diye kullansak da yine de canlılar için bir şekilde çevrelendikleri ve sevgiden biraz uzak oldukları alanlar. Biz ne kadar onlara iyi davransak da bir aileyle yaşanmak gibi olmuyor tabii. O yüzden sahiplendirmeyi artırmak için özellikle pati parkların sayısını çoğaltmakta hedeflerimiz arasında.”

‘’ Bahçelievler Mahallesi'nde minik dostlar kliniği açmak için de şu an çalışmalarımız sürüyor.’’

Bahçelievler Mahallesi’nde yeni bir Minik Dostlar Kliniği açmayı planladıklarını belirten Dedetaş, “Bir barınağımız var fakat bunun kapasitesi halihazırda dolmuş durumda. Dolayısıyla daha özgür ve daha geniş alanda olması için gerekli kurumlarla bakanlıklarımızla yazışarak bir takım yerleri bize hibe şeklinde sağladılar. Burada da yeni çalışmalarımız var ve barınağımızı daha modern koşullarda, daha özgür koşullarda sunacağız önümüzdeki günlerde. Bahçelievler Mahallesi'nde minik dostlar kliniği açmak için de şu an çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki günlerde onun da beraberce açılışını yapacağız.” şeklinde konuştu.

“Vetbüs şu an faaliyette ve gezici veteriner kliniği hizmeti görüyor”

Vetbüs projesiyle gezici veterinerlik hizmeti sunduklarını ifade eden Dedetaş, “Yaptığımız bir iyileştirmede aslında Vetbüs ile oldu. Vetbüs şu an faaliyette ve gezici veteriner kliniği hizmeti görüyor. Dolayısıyla her yere klinik açmamız mümkün olmadığı için Acıbadem Mahallesi'nde başlatmıştık on beş gün, böyle mahalle mahalle gezerek mahallelerimizin sokakta dolaşan başı boş diye tabir edebileceğimiz canlılarla ilgili de bakım faaliyetlerini yürütecek Vetbüsümüzde.” diye konuştu.

“‘Hayvanlara Umut Ol’ başlıklı yeni bir projeye başlıyoruz”

Başkan Dedetaş, “Hayvanlara Umut Ol" projesiyle sahiplenme oranlarını artırmayı hedeflediklerini söyleyerek, “Hayvanlara Umut Ol başlıklı yeni bir projeye başlıyoruz. Bunu da kısa sürede Güneş başkanımızın liderliğinde lansmanını hayata geçireceğiz. Burada da biraz önce bahsettiğim gibi sahiplenmeyi arttırıcı çalışmalar yapmak istiyoruz ki bu sorunu çözelim.” dedi.

“Hem hukuken hem de vicdanen kabul edilebilir uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz”

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sokak hayvanlarının uyutulmasına karşı duruşuna destek veren Başkan Dedetaş, “TBB ve İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tek bir sokak hayvanının uyutulmasına bile izin vermeyeceğiz demişti. CHP'li belediyeler olarak sokak hayvanlarına yönelik hem hukuken hem de vicdanen kabul edilebilir uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz. Burada yasaya başkaldırmak gibi bir şeyden bahsetmiyorum. O yasanın düzenlenmesinin de birtakım gereklilikleri vardı. Ama hiçbirimiz tabii ki bir canlının elimizden gelen şeyler varken, doğrudan uyutulması ya da hayattan koparılmasını benimsemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dere Sokak’ta kapılarını açan Minik Dostlar Bulgurlu Kliniği, sokak hayvanlarına ücretsiz hizmet sunarak, hafta içi her gün 08.30 ile 17:00 saatleri arasında kısırlaştırma, muayene, tedavi, ameliyat ve postoperatif bakım gibi önemli sağlık hizmetlerini sağlayacak.

Minik Dostlar Bulgurlu Kliniği, günlük 100 hasta bakımı ve 20 ameliyat kapasitesine sahip olup, modern tıbbi ekipmanlarla donatıldı.

Klinik, muayene odası, ameliyathane, postoperatif bakım odası, hasta bekleme odası ve veteriner hekim dinlenme odası gibi çeşitli bölümlerden oluşuyor.

Kliniğin yanında bir pati parkı ve dış alanda hayvan bekleme alanı da bulunuyor. Bu sayede sokak hayvanlarının konforlu ve güvenli bir ortamda bakım ve tedavileri gerçekleştirilecek.