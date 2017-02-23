  • Hükümetten yeni temizlik operasyonu
  • ''Hükümet referandumu iptal edebilir''
  • Vergi indirimi Meclis'ten geçti
  • İlköğretim okulunda mide bulandıran taciz
  • Günün en iğrenç haberi: Çocuk yuvasında tecavüz dehşeti
YEREL HABERLER
Konya Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

14 YILLIK CİNAYET AYDINLATILDI

14 yıllık cinayet aydınlatıldı

Konya'da 2003 yılında kemerle boğularak öldürülen kadının 3 akrabası tutuklandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Konya'da 14 yıl önce kemerle boğularak öldürüldükten sonra kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadının cinayetine ilişkin gözaltına alınan 5 akrabasından 3'ü tutuklandı.

Çumra Cumhuriyet Başsavcılığına giden bir kişi, 2003'ten bu yana haber alamadıkları, o zaman 27 yaşında olan akrabası Ümmü Şimşek hakkında "kayıp" başvurusunda bulundu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Boğularak öldürüldükten sonra cesedi 2003'te Konya-Beyşehir karayolunda bulunan bir kadının, kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedildiği tespit edildi. Ekipler, bu cesedin Ümmü Şimşek'e ait olduğunu belirledi.

Üç ay öncesine kadar hakkında bir başvuru bulunmayan kadının akrabaları üzerinde yoğunlaşıldı. Alınan ifadeler doğrultusunda Şimşek'in ablaları R.Ş.(55) ile H.Ş. (41), ağabeyi Z.Ş. (49), yeğenleri İ.Ş. (37) ile T.Ş. (34) gözaltına alındı.

Suçlarını itiraf eden şüphelilerin, Şimşek'in başka biriyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle evde darbedilip, araçta kemerle boğduktan sonra yol kenarına attıklarını söyledikleri ileri sürüldü. Şimşek'in olay anında 3 yaşında olan kızının ise öldürülmekten son anda vazgeçildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından cinayeti gerçekleştirdiği ileri sürülen R.Ş, İ.Ş. ve T.Ş. ile olayı bildikleri halde gizledikleri belirtilen Z.Ş. ve H.Ş, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan R.Ş, İ.Ş. ve T.Ş, tutuklanırken, Z.Ş ve H.Ş. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA
1049
-
10 yıldan az hapis cezası alanlar için flaş karar10 yıldan az hapis cezası alanlar için flaş karar
Şoke eden 'yasak aşk' iddiasıŞoke eden 'yasak aşk' iddiası
"Eşim ve gelinim ilişki yaşıyordu""Eşim ve gelinim ilişki yaşıyordu"
Star yazarından yeni darbe iddiasıStar yazarından yeni darbe iddiası
Eşi ve kızını katleden o baba konuştu: Eşim beni öldürmeye çalıştıEşi ve kızını katleden o baba konuştu: Eşim beni öldürmeye çalıştı
Ak Parti binasında uzun namlulu silahın işi ne ?Ak Parti binasında uzun namlulu silahın işi ne ?
Okuldaki tabelalar değişince inceleme başlatıldıOkuldaki tabelalar değişince inceleme başlatıldı
Arkadaşını öldürmeden önce selfie çekmişArkadaşını öldürmeden önce selfie çekmiş
Hanefi Avcı'ya tazminat iadesiHanefi Avcı'ya tazminat iadesi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS