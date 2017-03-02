Almanya'da diplomatik kriz !

Almanya'da diplomatik skandal... Almanya'nın Stuttgart yakınlarındaki Gaggenau Belediyesi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın perşembe akşamı için planlanan Türk vatandaşlarıyla buluşma toplantısını iptal etti. İptal gerekçesi olarak "Çok fazla dinleyici bekleniyor. Otopark ve girişi bunu kaldırmaz" denildi. Öte yandan Köln'de de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin katılacağı bir toplantı iptal edildi.

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) Gaggenau kentinde düzenleyeceği toplantı iznini belediye iptal etti. Toplantıda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuşma yapacaktı.

Almanya'da, gazeteci Deniz Yücel'in İstanbul'da tutuklanması ardından hükümetin ülkede kampanya yapmasının engellenmesi yoğun şekilde tartışılıyordu.

Anamuhalefet Sol Parti, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşma yapmasının yasaklanmasını talep etti. Gaggenau kenti belediyesi önce toplantının UETD'nin Rastatt Şubesi kuruluş toplantısı olduğunu açıkladı.

Ülke içinden gelen baskılar üzerine Gaggenau Belediyesi resmi bir açıklama yaparak, Festhalle Bad Rotenfels salonunda yapılacak toplantıyı iptal ettiklerini resmen açıkladı.

"OTOPARK YETERSİZ" BAHANESİ SUNULDU

Açıklamada şöyle denildi: Bugün akşam UETD'nin Gaggenau'da kuruluş toplantısı yapılacaktı. Toplantı için Bad Rotenfels salonu tutuldu. Bu toplantıya Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da misafir konuşmacı olarak katılacağı haberi üzerine tüm ülkede yoğun bir medya ilgisi oluştu. Belediye, toplantıya ziyaretçi akını yaşanacağını tahmin ediyor ve Bad Rotenfels Salonu otoparkı ve girişi bu kadar kalabalığı kaldıracak kapasitede değil. Bu nedenle Gaggenau Belediyesi UETD'ye verdiği salonun iznini iptal etmiştir. Toplantının bir başka yerde yapılıp yapılmayacağı bilgimiz dışında.

KÖLN'DE BAKAN ZEYBEKÇİ'YE İPTAL

Köln Pforz ilçe belediye Başkanı Henk van Benthem, pazar günü ilçe belediyesinde yapılacak ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin katılacağı UETD toplantısını iptal ettiklerini açıkladı. İlçe Belediye Başkanı Henk van Benthem, “Bir belediye çalışanımız, toplantıda kimin konuşacağını ortaya çıkarıp hemen belediye yönetimini bilgilendirmiş” dedi.