Bahçeli'den sosyal medyadaki o mesajlara sert tepki

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''Türk milleti tarihte eşine az rastlanır bir husumet kapanındadır. Her insanımız kaygılıdır. Milli vicdan Türkiye'nin böyle gidemeyeceğini teyit etmektedir. Ne olmuştur da ülkemiz ateş çemberine düşmüş veya düşürülmüştür. Aziz vatana teröristler nasıl yuvalanmış arkalarına kim ya da kimleri almışlardır. Kargaşa ve kriz heveslileri devrededir. Türkiye'den yeni bir Suriye çıkarma arayışı sürerken gafletle geçireceğimiz bir dakikamız kalmamıştır. Güvenliğimiz budanmakta geleceğimiz buharlaşmaktadır. Milletçe dayanacak hal ve takatimiz kalmamıştır sabrımız sınıra dayanmıştır. 2016 yılı terörün hain yüzü ve saldırılarına kurban gitmiştir.

Terör bir insanlık suçudur. Türkiye hainlerin kanlı eylemlerine mahkum değildir. Ödediğimiz bedeller çok ağırdır. Bu oyunu hep birlikte bozmak durumundayız. Terörizmi yok etmek dışında başka şansımız yoktur.

Analar ağlamayacak, Fırat'ın suları barışa akacaktı. Türkiye hangi ara bu tuzağa düştü? Cinayetler ne zaman son bulacak? Ülkem ve milletim ne zaman huzura kavuşacak? Türkiye uçurumun kenarındayken sert ve amansız siyasi tenkitler kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Bilakis ortak cephe ve akıl hasar alacaktır. Hunhar saldırılar hepimize yöneliktir. Bombalar din dil köken ve yöre farkı gözetmeksizin patlamaktadır. Hain ve destekçileri kudursalar da can havliyle gözü dönmüşcesine katliam yapsa da bu büyük devletin sırtını yere getiremeyecekler.

İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne uzun namlulu silahla saldıran terörist 39 insana kıymıştır. Reina katliamı sözün ve insanlığın bittiği noktadır. Bu terörist saldırının El Bab kuşatması ile bağı olduğu kadar Türkiye Rusya İran arasında Suriye'deki ateşkes sürecinin payı vardır. IŞİD maşadır. Batı'nın şiddet ve cinayet aparatır. Reina katliamı aslında 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin artçı sarsıntısıdır. Çıbanın başı okyanus ötesidir. Türkiye'nin haklı ve meşru davasından dönmesi bekleyenler boşuna zaman kaybetmektedir.

Ortaköy'e kadar gelen teröristin kapalı devre çalışan neye hizmet ettiği az çok belirgin olan yabancı istihbarat örgütlerinden bağımsız olduğunu söylemek beyhude bir değerlendirmedir. Bu kanlı eylem aziz milletimize meydan okumadır. Ne yaparsanız yapınız Türkiye namerde el açmayacaktır.

Benzeri saldırılara Fransa'da ABD'de Almanya'da rastlanması bir şeyi değiştirmeyecektir. Öncelikle muhtemel bir terörist saldırının hiç mi istihbaratı alınmamıştır? Mekanın onlarca güvenlik görevlisi nereye gitmiştir? Herkesin gözü önünde terörist nasıl kaçabilmiştir? Polis kontrol noktaları boşuna mı tutulmuştur? İşbirlikçiler hakkında bir ipuçu bulunmuş mudur?

Durakta ölüm vardır stadyumda havalimanında garda ölüm vardır. Yollarda dağlarda ölüm kol gezmektedir? Bu durum karşısında ne yapalım kaderimizdir deyip her şeyi sineye mi çekelim? Her seferinde terörü kınıyoruz. Yeter artık asıl irade Türk milletinindir diyelim. İhaneti özendiren soysuzlara hak ettiği cezaları korkusuzca verelim. Sürekli şikayet etmekle nereye gideceğimizi sanıyoruz.

SOSYAL MEDYA MESAJLARINA SERT TEPKİ

Ayrıntıdaki farklılıklarımız bizi gerginlik ve kutuplaşma noktalarına taşımamalıdır. Aramızı bozmak fitne çıkarmayı arzulayanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Sosyal medyada yapılan bazı yorum ve açıklamaları suçtur. İnsaların yılbaşı gecesi katledilmelerin oh olsun demek alçaklıktır. İnanan inanmayan Alevi-Sünni kutuplaşmasına hizmet eden kim varsa Türk milletinin her an açığa çıkması muhtemel azılı hasmıdır. Reina'dan yeni bir mezhep düşmanlığı çıkartma çabaları terörizmin bir oyunudur. Bu oyunu Müslüman Türk milleti yine bozacaktır.''

''GÜN BİRLEŞME GÜNÜDÜR''

Gün birleşme günüdür. Uzlaşma ve huzurun merkezi de Türkiye Cumhuriyet devletidir. Beklemeksizin bir olalım diri olalım iri olalım. Huzur dolu refah içindeki geleceğe birlikte ulaşalım. Ya onurlu ve huzurlu bağımsız bir millet olarak yaşayacağız ya da bölünme ve parçalanma tuzağına düşeceğiz.''

MHP Genel Başkanı çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bahçeli artan terör eylemlerinden sonra hükümetin kendilerine zırhlı araç teklifinde bulunduğunu söyledi. MHP lideri ''böyle bir ihtiyaç duymadığımı kendilerine ilettim'' dedi.

MHP Genel Başkanı OHAL konusunda hükümete sonuna kadar destek olacaklarını da sözlerine ekledi.

''GENEL KURUL'DA DA REFERANDUM DA 'EVET' OYUNU VERECEĞİM''

Bahçeli, TBMM Genel Kurulu'nda pazartesi günü başlayacak anayasa görüşmelerine ilişkin ise ''Anayasa komisyonunda kabul edilen Genel Kurul'a geldiğinde de bir tek evet oyum vardır onu da vereceğim, verdiğim evet oyunu da referandumda aynen tekrarlayacağım'' diye konuştu.