CHP'liler kararlı, MHP'liler kararsız

Çoğunluğunu AK Parti ve MHP'lilerin oluşturduğu yüzde 16.90 ise kararsız. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Recep Güven, Hollanda ve Almanya'da Türklere karşı faşist ve ırkçı yaklaşımın evet oylarına katkı yaptığını söyledi.

16 Nisan referandumu öncesi Politic's araştırma şirketi son anketini paylaştı. 6-13 Mart tarihleri arasında Türkiye'nin 12 ilinde 2 bin 753 seçmen üzerinden yapılan ankete göre, evet oyları önde gidiyor. Bilgisayar destekli telefon ve yüz yüze görüşmeler sonucunda yapılan anketle alakalı bilgiler veren Politic's Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Güven, "Başkanlık sistemi öncesi yaptığımız ankette kararsızlar dağılmadan yüzde 46.25 evet, yüzde 36.85 hayır sonucu aldık. Yüzde 16.90 kararsız seçmen ise referandumda kritik rol oynayacak" dedi.

CHP seçmeni kararlı, MHP seçmeni kararsız

Partilere göre oy dağılımını da açıklayan Güven, şunları söyledi:

"Partilere göre başkanlık sistemini ele aldığımızda AK Parti seçmeninin yüzde 82.30'u evet, 11.60'ı kararsız, yüzde 6.10'u ise hayır oyu kullanacağı sonucuna ulaştık. En kararlı seçmen ise, CHP'de gözüküyor. CHP seçmeninin yüzde 94.80'i hayır, yüzde 4'ü karar ve yüzde 1.20'i evet oyu kullanacak. MHP'de ise kararsızlık söz konusu. Seçmenin yüzde 35.13'ü evet, yüzde 33.33'ü kararsız, yüzde 31.54'ü hayır konumunda. HDP seçmeni, yüzde 83 ile hayır, yüzde 6.80 evet derken, yüzde 10.20'si ise kararsız durumda."

Seçimin neticesini belirleyecek kararsız seçmenlerin ekserisinin AK Parti ve MHP'li olduğunu anlatan Güven, "Bu seçmen Hollanda ve Almanya'daki krizden etkilenebilir. Tabloda 46.25 ile evet oylarının kritik eşiği açtığını düşünebiliriz. Bu kararsız oyların gelmesiyle birlikte evetlerin yüzde 50 barajını aşacağını düşünüyoruz. Son dönemde Almanya ve Hollanda'da yaşanan ırkçı ve faşist yaklaşımların evet oylarının artışına katkı sağladığını tespit ettik" diye konuştu.