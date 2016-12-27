Erdoğan'dan Batı'ya sert eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gineli konuk mevkidaşı ile ortak açıklama yaptı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

FIRAT KALKANI HAREKATI

DEAŞ terör örgütünü biz El Bab'da şu anda dört bir taraftan kuşatmış vaziyetteyiz. Koalisyon güçleri şu anda verdikleri sözü maalesef tutmuyorlar. Verilen söz farklıydı ama şu anda farklı konumdalar. Öyle olsa da olmasa da biz şu anda yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz, devam edeceğiz. Çıkılan bu yoldan geri dönmemiz mümkün değil

Yani Rakka'dan geliyormuş, gelmiyormuş... Arkadaşlar bütün bu olayların hepsi bir stratejidir. Unutmayın taktikleri de vardır, stratejinin gerekleri de yapılır.

GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ

Koalisyon güçleri ne diyordu başından, 'DEAŞ terör örgütüne karşı bütün mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz' diyorlardı. Hatta bizi de DEAŞ'a destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu. Tam aksine terör örgütüne, DEAŞ da dahil olmak üzere, YPG, PYD bunlara destek veriyorlar. Çok açık, net ortada. Hepsinin tescilli olarak, bütün resimle, fotoğraflarıyla, video kayıtlarıyla elimizde belgeleri var. Öyle veya böyle şu anda biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Şehitlerimiz var, canımız acıyor ama geri dönemeyiz artık. Çünkü biz terörden arındırılmış güvenli bölge ilkesini tahakkuk ettireceğiz.

56 vatandaşım benim orada şehit olduğunda, onun bedelini kim ödeyecek? O zamanne diyorlar? Devlet nerede? Hükümet nerede? İşte bunlara bunu dedirtmemek için hükümet olarak devlet olarak ne gerekiyorsa onu yapacağız. Biz Hatay’ımızı da Kilis’imizi de bir defa güvenlik altına almamız lazım. Onun için bu adımları atıyoruz, atmaya devam edeceğiz.

MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Şu anda El Bab’ta güvenlik güçlerimiz Özgür Suriye Ordusu’yla beraber mücadelemizi sürdüreceğiz, sürdürmeye de devam edeceğiz.

ZİRVEYE TERÖR ÖRGÜTLERİ DAVET EDİLİRSE SICAK BAKMAYIZ

Cenevre maalesef fos çıktı. Kaç toplantı yapıldıysa hiçbir netice alınmadı ve sonunda sayın Putin ile yaptığım görüşmede, Sayın Putin bize Astana’yı teklif etti. Bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı yok dedik. Bu bölgeye komşu ülkelerin katılımıyla yapılacak bir Astana Zirvesi. Ama bu zirveye eğer terör örgütleri davet edilecek olursa biz sıcak bakmayız.

Şu anda bu işler dışişleri bakanları seviyesinde yürütülüyor. Bu seviyede iş yürüyecek. Ama hakikaten işin hakkı veriliyorsa, doğru yürünüyorsa, tabi ki bunu liderler seviyesinde görüşmek üzere adımlar atılır. Tabi bu liderler seviyesinde kim katılacak bu da önemli.

İlk etapta ılımlı muhalifler gibi, bunun yanında İran Rusya Türkiye gibi, katılması halinde Suudi Arabistan Katar gibi bu ülkelerin yer alması bizim temennimizdir. Onların iyi niyetle yaptığı bir destek, çalışma var.

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