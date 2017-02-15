Gemi değil, hücumbot değil ! Savaş canavarı ortaya çıktı

Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez ABD askerlerinin Rusya sınırına gelmesiyle başlayan gerilimde, Moskova karada ve denizde ilerleyebilen tanklarıyla gösteri yaptı.

Ukrayna sınırına yakın olduğu tahmin edilen sahilde gerçekleşen tatbikatta, savaş gemisinden suya bırakılan tanklar denizde ilerliyor ve karaya çıkıyor.

Görüntüleri Rusya Savunma Bakanlığı paylaştı. Hava dışında her yerde ilerleyebilen Rusya'nın yeni nesil tankları, 45 kilometre hız yapabiliyor.

Moskova, hem NATO üyeleri hem de Ukrayna ile son haftalarda gerilim yaşıyor. Rusya lideri Vladimir Putin, geçen hafta hava kuvvetlerine savaşa hazır olmaları emrini vermişti.

Rusya, beklendiği gibi dev sevkiyata öfkeli. Gerilimin başlaması ise, geçen yılın ortasında İngiltere'nin Rusya sınırına asker göndereceğini açıklaması oldu.

Londra yönetiminin savaş uçaklarının da içinde bulunduğu askeri gücün Romanya ve Estonya'ya yerleşeceğini açıklaması üzerine, Putin NATO'ya karşılık vereceklerini duyurmuştu. Putin, Rusya ile kara sınırı olmayan ve Avrupa'nın ortasında yer alan Kaliningrad'a S-300 ve İskender füze sistemlerini yerleştirmişti. Rusya ayrıca Polonya sınırına da askeri yığınak yapmış durumda.