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HÜSNÜ MAHALLİ HAKKINDA YENİ GELİŞME

Hüsnü Mahalli hakkında yeni gelişme

Gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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Gazeteci Hüsnü Mahalli, hakkında,"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Gazeteci  Hüsnü Mahalli hakkında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" suçlarından 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Hakkındaki soruşturma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın talimatıyla 12 Aralık 2016 tarihinde Acıbadem'deki evinden gözaltına alınan Gazeteci Hüsnü Mahalli, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık, Mahalli hakkında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" suçlarından 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahalli'nin tutuklama gerekçesinde, 2 Aralık 2016'da bir televizyon programında yapmış olduğu konuşmalarda Cumhurbaşkanı ve Hükümet üyelerinin terör örgütlerinin arkasında olduğunu ima ettiği, Suriye'de yaşanan olaylardan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin sorumlu olduğu iddia edilmişti.

Mahalli'nin rahatsızlığı nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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