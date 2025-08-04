İkinci El Siemens PLC’nizi Satmanın Avantajları ve Üst Versiyonlara Yükselme Fırsatları

Endüstriyel otomasyon teknolojileri her geçen gün daha da gelişiyor. Bu gelişmeler, üretim süreçlerinde daha fazla verimlilik, güvenlik ve hız elde etmek isteyen işletmeler için yeni fırsatlar yaratıyor.

Bu dönüşümün merkezinde yer alan Siemens PLC sistemleri, yıllardır birçok sanayi tesisinde güvenle kullanılıyor. Ancak her teknolojik üründe olduğu gibi, Siemens PLC sistemlerinde de zamanla daha gelişmiş ve güçlü versiyonlar pazara sunuluyor. Bu durum, ikinci el Siemens PLC (Programmable Logic Controller) cihazlarına sahip işletmeler için önemli bir karar anı yaratıyor: Eski PLC’nizi şimdi kazanca çevirerek, modern sistemlere geçiş yapabilir misiniz? Cevabınız “evet”se, tam da doğru yerdesiniz.

Neden İkinci El Siemens PLC’nizi Şimdi Satmalısınız?

Elektronik ve otomasyon cihazlarında değer kaybı kaçınılmazdır. Elinizde bulunan analog giriş modülü, dijital çıkış modülü, işlemci modülü, haberleşme modülü veya güç kaynağı gibi PLC bileşenleri hâlâ çalışıyor olabilir; ancak zamanla hem ekonomik hem de teknik olarak eskiyerek kullanım dışı kalabilir. Bugün değerlendirmediğiniz bir cihaz, birkaç ay sonra neredeyse hurda fiyatına düşebilir.

İkinci El Siemens PLC Satmanın 5 Büyük Avantajı

1. Cihaz Değeri Zamanla Azalır

Özellikle hafıza kartı, telekontrol modül ve teleservis adaptörleri gibi donanımların teknolojik gelişmeler karşısında hızla eskidiğini unutmayın. Bugün değerli olan bir modül, yarın kullanılmaz hâle gelebilir.

2. Yeni Yatırımlar İçin Finansman Sağlar

Eski PLC’nizi ve aksesuarlarını satarak elde ettiğiniz kaynak ile yeni nesil sistemlere yatırım yapabilirsiniz. Bu yatırım hem operasyonel verimliliğinizi artırır hem de üretim hatlarınızı geleceğe hazırlar.

3. Yedek Parça ve Teknik Destek Sorunları Ortadan Kalkar

Eski plc modellerin bazı analog giriş/çıkış modülleri veya enerji ölçüm modülleri artık üretilmiyor. Bu da bakım ve tamir süreçlerinde ciddi zaman ve maliyet kaybına yol açabilir. Yeni cihazlarda hem teknik destek hem de yedek parça temini çok daha kolaydır.

4. Enerji Verimliliği ve Hız Kazanırsınız

Yeni nesil Siemens PLC’ler, daha düşük enerji tüketimiyle daha yüksek performans sunar. Aynı işi daha hızlı yapar, işletme maliyetlerinizi ciddi şekilde azaltır. Özellikle güç kaynağı ve işlemci modülü tarafında yapılan teknolojik güncellemeler fark yaratır.

5. İkinci El Piyasasında Yüksek Talep Vardır

Siemens PLC’ler, globalde olduğu kadar Türkiye’de de oldukça rağbet görmektedir. Sizde atıl kalan bir dijital giriş modülü, başka bir üretim tesisinde kritik bir ihtiyaç olabilir. Bu nedenle ikinci el PLC cihazlarınız için her zaman bir alıcı bulunur.

Satıştan Elde Edilen Gelirle Eski Plc’nizi Güncelleyin

Endüstriyel yatırımlarınızda hata payını sıfıra indirebilir, verimliliği en üst düzeye çıkarabilirsiniz. İkinci el satıştan elde edeceğiniz gelirle Siemens’in modern PLC serilerine yatırım yapabilirsiniz. Örneğin:

S7-1200 serisi , küçük ve orta ölçekli otomasyon projelerinde yüksek performans ve uygun maliyet sunar.

, küçük ve orta ölçekli otomasyon projelerinde yüksek performans ve uygun maliyet sunar. S7-1500 serisi , yüksek işlem gücü, entegre güvenlik sistemleri ve hızlı döngü süreleriyle büyük projelerde tercih edilir.

, yüksek işlem gücü, entegre güvenlik sistemleri ve hızlı döngü süreleriyle büyük projelerde tercih edilir. ET200 serisi, dağıtık otomasyon sistemlerinde esnek çözümler sunar.

Yeni cihazlara geçişle birlikte sadece işlemci modülü değil, aynı zamanda analog çıkış modülü, dijital giriş/çıkış modülü, haberleşme kartları, I/O genişletme modülleri, tartım modülü gibi sistem bileşenlerinde de teknolojik gelişimin avantajlarını yaşarsınız.

Üst Versiyonlara Geçiş Yapmanın Stratejik Faydaları

İkinci el cihazınızı satmak sadece elden çıkarmak anlamına gelmez; aynı zamanda üretim sürecinize uzun vadeli katkı sağlayacak yeni sistemlere geçmek için bir fırsattır. Yeni cihazlar; daha gelişmiş haberleşme protokolleri, Profinet ve Ethernet destekleri, siber güvenlik özellikleri ve gelişmiş hata ayıklama araçlarıyla donatılmıştır.

Yeni nesil sistemlerle birlikte:

Arızalar önceden tahmin edilebilir.

Hatalı üretim oranları azalır.

Operasyonel verimlilik artar.

Duruş süreleri en aza iner.

Ayrıca yeni sistemlerin çoğu, modüler yapıları sayesinde I/O genişletme ve haberleşme kartları, tartım modülü ve aksesuarlar ile kolayca ölçeklendirilebilir. Bu da esneklik sağlar.

www.ikincielaliyoruz.com ile Kolay ve Güvenli Satış Süreci

İkinci el Siemens PLC’nizi satmak için karmaşık prosedürlere gerek yok. Türkiye’nin önde gelen ikinci el endüstriyel ürün platformu olan ikincielaliyoruz.com üzerinden birkaç adımda süreci başlatabilirsiniz:

Satış Süreci:

Satmak istediğiniz ürünün model (part number) ve çalışır durumu ile birlikte iletmeniz yeterlidir. Aynı gün içerisinde uzman ekip cihazı analiz eder ve size teklif sunar. Teklifi kabul etmeniz hâlinde, ücretsiz kargo hizmetimizle cihazı ulaştırırsınız. Cihaz ulaştıktan sonra aynı gün ödeme hesabınıza geçer. Satıştan sonra teknik destek ve yükseltme danışmanlığı sağlanmaktadır.

İkinciel Alıyoruz’a Hangi PLC Ürünlerini Satabilirsiniz?

Aşağıdaki tüm Siemens otomasyon PLC bileşenleri için ikinci el alım-satımı yapılmaktadır:

İşlemci (Cpu) Modülü

Dijital Giriş (I) / Çıkış (O) Modülü

Analog Giriş / Çıkış Modülü

Güç Kaynağı (Power Supply)

Haberleşme Modülü (Communication module)

Teleservis Adaptörü

Telekontrol Modül

Hafıza Kartı

Enerji Ölçüm Modül

I/O Genişletme ve Haberleşme Kart

Tartım Modülü

Plc Aksesuarlar



Sonuç olarak, 2.el Siemens PLC’nizi satmak sadece elinizdeki cihazdan gelir elde etmek anlamına gelmez. Aynı zamanda üretiminizi daha güvenli, daha hızlı ve daha verimli hale getirmenizi sağlar. Bugün yapacağınız doğru bir hamle, gelecekteki rekabet avantajınızı belirleyecektir.

Artık kullanmadığınız veya sisteminizde atıl durumda kalan Siemens PLC cihazları, aksesuarları ve modülleri için hızlı, güvenli ve kazançlı bir çözüm arıyorsanız www.ikincielaliyoruz.com sizi bekliyor.

Şimdi teklif almak için hemen iletişime geçin: [email protected]

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