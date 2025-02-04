Hipodrom.com 1 Yaşında!

Türkiye Jokey Kulübü elektronik bayilik lisansıyla hizmet veren yasal ve güvenilir at yarışı bahis platformu Hipodrom.com 1. yaşını doldurdu!

Hipodrom.com, sağlam ve güvenilir altyapısı sayesinde üyelerine Türkiye Jokey Kulübü’nün sunduğu tüm yurt içi ve yurt dışı yarışlara hem mobil hem de web platformlarından bahis oynama imkanı sunuyor. Bu 1 yıl içinde bununla birlikte, yenilikçi yaklaşımıyla Hipodrom.com sektörde fark yaratarak yarışseverlere eşsiz ve keyifli bir bahis deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

OCAK - 2024

24 Ocak 2024: Hipodrom.com Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) Sanal Bayilik Lisansı alarak sektörde resmi bir adım atmış oldu. Bu lisans, hem yurt içi hem de yurt dışı yarışlara bahis oynatma yetkisini resmileştirdi ve yarışseverlere yeni bir deneyim sunulmasına olanak tanıdı.

30 Ocak 2024: Hipodrom.com web sitesini resmi olarak faaliyete geçirildi. Kullanıcı dostu ara yüzü, güçlü altyapısı ve yenilikçi özellikleri sayesinde yarışseverlere en iyi bahis deneyimini sunmak hedeflendi.

Ocak ayı boyunca atılan bu adımlar, Hipodrom.com’un sektördeki tanınırlığını oluşturmak ve kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak adına büyük bir önem taşıdı. Yenilikçi vizyonuyla Hipodrom.com ilerlemeye ve yarışseverler için eşsiz bir platform olma vizyonuyla yarışseverlerle buluştu.

ŞUBAT - 2024

1 Şubat 2024: Türkiye’de bir ilk olarak, Hipodrom.com at yarışı bahislerinde kampanya yapan ilk sanal bayi unvanını kazandı. Yarışseverlere sunduğu özel fırsatlar ve avantajlarla sektöre yenilikçi bir soluk getirdi. Aynı gün hipodromlarda ve ganyan bayilerde yer alan tüm gazete bültenlerine sponsor oldu. Bu sponsorluk sayesinde, kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu analiz ve tahminlere daha kolay ulaşmasını sağlarken marka bilinirliğini de güçlendirdi.

15 Şubat 2024: Tüm mecralarda lansman filmi ile yayınlara başlandı. Aynı anda açık hava reklam çalışmalarını da devreye alarak görünürlüğü daha da artırdı. Billboardlar, şehir içi dijital ekranlar ve diğer açık hava reklamlarıyla geniş bir kitleye ulaşmayı başardı.

MART - 2024

1 Mart 2024: Türkiye’nin bazı önde gelen hipodromlarında restoran sponsorlukları gerçekleştirildi. Bu iş birliğiyle, yarışseverlerin keyifli bir ortamda yarışları takip etmesini desteklerken, Hipodrom.com’un marka bilinirliğini de artmış oldu.

17 Mart 2024: İzmir’de düzenlenen Ege Derbisi sırasında ilk saha etkinliğini başarıyla gerçekleştirdi. Yarışseverlerle doğrudan buluşulan bu etkinlik, Hipodrom.com’un kullanıcı dostu hizmetlerini tanıtmak adına önemli bir adım oldu.

20 Mart 2024: Hipodromcom.com kısa sürede büyük bir başarıya ulaşarak 100.000 üyeye ulaştı. Üyelerinin ve yarışseverlerinin güveni ve memnuniyetiyle büyümeye devam etti. Mart ayında gerçekleştirilen bu gelişmelerle Hipodrom.com hem saha çalışmaları hem de kullanıcı sayısındaki artışla sektördeki lider konumunu pekiştirdi.

NİSAN - 2024

6 Nisan 2024: Hipodrom.com Nisan ayında sektöre öncülük eden kampanyaları ve yarışseverlerle buluşturduğu etkinliklerle büyümeye devam etti. Türkiye’de bir ilk olarak, altılı ganyan ikramiye artırımı kampanyası gerçekleştirildi. Yarışseverlere daha yüksek kazanç fırsatları sunarak sektörde fark yaratan bir yeniliğe imza atıldı. Bu kampanya, kullanıcılardan büyük ilgi gördü ve Hipodrom.com’u tercih etmelerinde önemli bir rol oynadı.

7 Nisan 2024: Adana’da düzenlenen Akdeniz Derbisi Koşusu sırasında Hipodrom.com yerini aldı. Yarışseverlerle buluşarak hem hizmetlerini tanıttı hem de onlarla birebir etkileşim kurarak unutulmaz bir deneyim yaşattı. Nisan ayında gerçekleştirilen bu çalışmalarla, hem kullanıcılarının kazançlarını artırmayı hem de sektörde yeniliklerin öncüsü olmayı sürdürdü.

MAYIS - 2024

2 Mayıs 2024: Dünyanın at yarışındaki en kapsamlı veri ve içerik sağlayıcısı olan TimeForm, Hipodrom.com kullanıcılarının hizmetine sunuldu. Yarışseverlere sunulan bu global iş birliğiyle, detaylı analizlere ve profesyonel içeriklere erişim imkanı sağlandı.

11 Mayıs 2024: Hipodrom.com 2024 yarış sezonunun çim pistteki ilk G1 koşusu olan TBMM Koşusu için Ankara’da yerini aldı. Bu prestijli yarışta Hipodrom.com, Ankara'daki yarışseverlerle bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşattı.

19 Mayıs 2024: 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Veliefendi Hipodromu’nda yarışseverlerle birlikte kutlandı. Özel etkinlikler ve sürprizlerle bu anlamlı günü yarışseverlerle birlikte taçlandırdı.

HAZİRAN - 2024

26 Haziran 2024: Gazi Koşusu’na özel olarak hazırlanılan ve büyük beğeni toplayan ‘Hatırla’ filminin lansmanını gerçekleştirildi. Türk atçılığının tarihine ve Gazi Koşusu’nun anlamına dikkat çeken bu film, geniş kitlelerde büyük yankı uyandırdı ve yarışseverlerin duygularına dokundu.

30 Haziran 2024: 98. Gazi Koşusu sırasında, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda binlerce yarışsever ağırlandı. Yarış heyecanını yerinde yaşayan kullanıcılarıyla birebir etkileşim kurarak Hipodrom.com markasına duyulan güven pekiştirildi.

Haziran ayı boyunca gerçekleştirilen bu çalışmalarla, Hipodrom.com hem yarışseverlerle arasındaki bağı güçlendirdi hem de Gazi Koşusu gibi önemli bir etkinlikte sektöre olan katkısını bir kez daha gösterdi. Hipodrom.com, Türk atçılığının gelişimine ve yarışseverlerin deneyimine değer katmaya devam etti.

TEMMUZ - 2024

Hipodrom.com Temmuz ayında dijital dünyada büyük bir başarıya imza attı. Gazi Koşusu’na özel hazırlanan ‘Hatırla’ filmi, geniş kitlelere ulaşarak sektörde örnek bir çalışmaya dönüştü.

13 Temmuz 2024: ‘Hatırla’ filminin masthead çalışması, tam 9 milyon gösterim alarak büyük bir başarıya ulaştı. YouTube üzerinde dikkat çeken bu çalışma, etkileyici performansıyla best case adayı olmayı başardı. Bu başarı, markanın dijitaldeki güçlü varlığını bir kez daha kanıtladı ve sektöre ilham veren bir örnek oldu. Temmuz ayında dijital platformlardaki bu etkili adım, Hipodrom.com’un yenilikçi vizyonunu ve kullanıcılarıyla güçlü bağ kurma hedefini bir kez daha ortaya koydu.

AĞUSTOS - 2024

Ağustos ayında, Hipodrom.com kullanıcı sayısındaki büyük artış ve sektöre kazandırılan yeni kampanyalarla dikkatleri üzerine çekti.

1 Ağustos 2024: Hipodrom.com 300.000 üye sayısını geçti! Kullanıcılarının duyduğu güven ve ilgi sayesinde büyük bir başarıya imza attı. Bu önemli kilometre taşı, platformun sektördeki liderliğini pekiştirdi ve hedeflerine bir adım daha yaklaştırdı.

2 Ağustos 2024: Sektörde ilk defa tüm bahislerde kazanç artırımı kampanyası başlatıldı. Yarışseverlere sunulan bu yenilikçi kampanya, bahislerde kazançları artırarak kullanıcılara daha fazla kazanç fırsatı sundu. Sektördeki bu ilk, büyük ilgi gördü ve Hipodrom.com’un yenilikçi yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.

EYLÜL - 2024

Eylül ayında yarışseverlerle bir araya gelerek büyük etkinlikler ve sponsorluklarla sektöre damgasını vurdu. Hipodrom.com olarak önemli organizasyonlara katılındı ve adı daha geniş kitlelere duyuruldu.

7-8 Eylül 2024: Hipodrom.com Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilen 7-8 Eylül İstanbul Yarış Festivali’nde yerini aldı. Yarışseverler ile buluşulan bu büyük etkinlikte, Hipodrom.com markası tanıtılarak sektördeki gücünü bir kez daha gösterdi.

21 Eylül 2024: 2024 Sonbahar İdmanda Elit 2 Yaşlı Safkan İngiliz Tay Satışı Etkinliği’nin sponsoru olundu. Hipodrom.com bu prestijli etkinlikte yerini alarak, atçılık sektörüne katkı sağlamayı ve yarışseverlerle güçlü bir bağ kurmayı sürdürdü.

29 Eylül 2024: İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda, sponsorluğu üstlenilen Hipodrom.com Koşusu gerçekleştirildi. Bu prestijli koşu, hem yarışseverler hem de atçılık camiası için büyük bir heyecan kaynağı oldu ve Hipodrom.com’un sektördeki lider konumunu pekiştirdi.

Eylül ayında gerçekleştirilen bu etkinliklerle, hem yarışseverlerle daha güçlü bir bağ kuruldu hem de Hipodrom.com’un sektördeki etkisi arttı.

EKİM - 2024

16 Ekim 2024: Hipodrom.com TJK ile dijital yayın ihalesini imzalayarak resmi yayıncısı oldu. Bu işbirliği, Hipodrom.com’un at yarışı bahisleri ve dijital yayıncılık alanındaki liderliğini pekiştirdi. Basın toplantısında duyurulan bu büyük anlaşma, sektörde büyük yankı uyandırdı ve yarışseverlere daha kapsamlı bir dijital yayın deneyimi sunma imkanının yolunu açtı.

KASIM - 2024

2 Kasım 2024: Hipodrom.com Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu’nda Ankara’da yerini aldı. Bu prestijli organizasyonda yarışseverlerle bir araya gelerek, marka tanıtımı yapıldı ve Hipodrom.com’un sektördeki liderliğini pekiştirdi. Kasım ayında, Türkiye’nin en prestijli yarış etkinliklerinden biri olan Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu’nda önemli bir yer edinildi. Yarışseverlerle buluşulan bu etkinlikte, Hipodrom.com sektördeki varlığını bir kez daha güçlü bir şekilde gösterdi.

Hipodrom.com’un bu etkinlikte gösterdiği güçlü katılım, kullanıcılarına olan bağlılığını ve sektördeki etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Hipodrom.com Önümüzdeki dönemde benzer etkinliklerde yer alarak yarışseverlere unutulmaz deneyimler sunmaya devam edecek.

ARALIK - 2024

9 Aralık: Hipodrom.com Aralık ayında, at yarışı sektöründe bir başka ilke imza atarak yenilikçi yaklaşımını bir kez daha sergiledi. Hipodrom.com, sunduğu benzersiz kampanyalarla yarışseverlere daha fazla kazanç fırsatı sunmaya devam etti. Sabit oranlı ganyan oyununa ilişkin Türkiye’de kampanya yapan ilk sanal bayi oldu. Bu yenilikçi kampanya, yarışseverlere daha yüksek kazanç sağlama imkanı sunarken, Hipodrom.com’un sektördeki öncülüğünü bir kez daha pekiştirdi.

Bu adımla, kullanıcılarına sunduğu kazanç artırıcı fırsatlar ile sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Hipodrom.com, at yarışı bahislerinde sunduğu yenilikçi çözümlerle yarışseverlere her zaman en iyi deneyimi yaşatmayı hedefliyor.