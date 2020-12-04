12 bin 638 elmas taşlı yüzük! Dünya rekoru kırdı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 25 yaşındaki Harish Bansal'ın tasarımı olan ağırlığı 165 gramın üzerindeki elmas yüzük Guinness Dünya Rekorlar Kitabına girdi. Tasarımcı, yüzüğü satmayı planlamadığını belirtirken yüzük fikrini iki yıl önce uygulamaya koymaya karar verdiğini belirtti.

Yıllar boyunca pek çok tasarımdan vazgeçtiğini ifade eden Bansal, 12 bin 638 adet elmasla yapılan yüzük için potansiyel alıcıların teklifini geri çevirdiğini söyledi ve " Bizim için bir gurur meselesi. O paha biçilemez" diye konuştu.



Marigold Refah Yüzüğü olarak adlandırılan tasarımdan önce dünya rekorunun yine Hindistan'da bulunan 7 bin 801 elmaslı bir yüzüğe at olduğu belirtildi.