13 bölgede acil durum ilan edildi: Bir ısırığı zehir gibi içe işliyor ölüme neden oluyor

Dang humması sivrisinekler tarafından taşınıp bulaştırılıyor. Güney Amerika ülkesi olan Peru'da artışlar kayıtlara geçerken 13 bölgede sağlıkta acil durum ilan edildi.

Peru’da rastlanan dang humması vakalarında artış gözlemlendi. Peru basınında çıkan habere göre, meydana gelen artış dolayısıyla 90 gün boyunca 13 bölgede sağlık açısından acil durum ilan edildi.

YILBAŞINDAN BU YANA VAKALAR ARTTI

Ulusal Hastalık Epidemiyolojisi, Önleme ve Kontrol Merkezi, yılbaşından bu yana ülkede 11 bin 585 dang vakasının görüldüğünü, hastalık kaynaklı 16 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

ENDİŞE VERİCİ SEVİYEYEDE

Sağlık Bakanlığı, 2022'nin aynı döneminde ise 6 bin 741 vakanın tespit edildiğini ancak bu yılki rakamın endişe verici seviyeye ulaştığını duyurdu. Bakanlık, ölümlerin ve vakaların daha da artması halinde dang hummasının 10 milyon nüfuslu Lima'ya yayılma riskinin bulunduğunu kaydetti.