  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 20 yıldır aynı numaralarla loto oynuyordu! Başına talih kuşu kondu

20 yıldır aynı numaralarla loto oynuyordu! Başına talih kuşu kondu

20 yıldır aynı numaralarla loto oynuyordu! Başına talih kuşu kondu
Güncelleme:

ABD'de 20 yıldır aynı numaralarla loto oynayan bir kişinin başına talih kuşu kondu. Vietnam gazisi Raymond Roberts'ın aldığı 6 şans oyunu biletinin hepsine büyük ikramiye çıktı.

ABD'de bir kişi aynı numaraları 20 yıl boyunca loto kuponuna yazdı.

Son seferinde altı farklı kupona birden yazan adama talih kuşu kondu.

Ömür boyu yılda 25 bin dolar lotosunu kazanan talihli beş kuponu nakit olarak aldı.

Kalan kuponu ise yıllık ödemeler halinde alacak. Şanslı adamın eline tek seferde 2 milyon dolar geçti.

BBC'nin haberine göre, 20 yıldır şans oyunları oynayan Roberts, 15 Aralık'ta Massachusetts'daki bir bayiden 6 bilet satın aldı.

Roberts'ın, doğum günleri ve yıl dönümlerindeki sayıların kombinasyonundan oluşturarak seçtiği 6 biletin hepsine büyük ikramiye vurdu.

Vietnam gazisi Roberts, yaklaşık 2 milyon dolar ile kendisine 20 yıl boyunca yapılacak yıllık 25 bin dolarlık ödemenin sahibi oldu.

BBC Türkçe

Etiketler abd loto büyük ikramiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Selçuk Geçer ve İslam Memiş'ten dolar için 2 zıt uyarı
Akşener'den çok konuşulacak sözler: ''Ben böyle ahmaklık görmedim''
İçişleri Bakanlığı'ndan skandal FETÖ itirafı
Zamlı asgari ücret cebe girmeden eridi! Etiketler bir gecede değişti
Asgari ücrette bu tutar ''seçime kadar'' vergiden muaf olacak
SSK, SGK ve Bağ-Kur'dan 3 maaş almanın formülü açıklandı
TEM'de durdurulan TIR'dan bilin bakalım ''kimler'' çıktı!
Zam'aydın! Benzin yine 19 TL sınırında
ORC il il seçim anketi sonuçlarını açıkladı! 3 büyük ilde 3 büyük değişim
Bakan'dan zam yağmuru için tepki çeken açıklama