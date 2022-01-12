2022'nin en güçlü pasaportları açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri

Henley Pasaport Endeksi, dünyanın en güçlü pasaportlarına ilişkin 2022'nin ilk çeyreğine yönelik listeyi açıkladı. Türkiye, listede 50. sırada yer aldı.

2006'dan bu yana dünyanın en güçlü pasaportları açıklayan Henley Pasaport Endeksi, bu yılın ilk çeyreğine yönelik listeyi yayınladı. 110 ülkenin vizesiz kabul ettiği Türkiye, 7 basamak yükselerek 50. sırada yer aldı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin sağladığı özel verilere dayanan listede, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında getirilen kısıtlamalar hesaba katılmadı.

ZENGİN VE FAKİR ÜLKE VATANDAŞLARI ARASINDAKİ UÇURUM GİDEREK ARTTI

Independent Türkçe'nin derlediği listeye göre , 2006'da vizesiz gidilebilecek ülke sayısı ortalama 57'yken bu sayı 2022'de 107'ye çıktı. Ancak hazırlanan rapor, zengin ve fakir ülke yurttaşları arasındaki uçurumun giderek arttığını bildirdi.

Örneğin Japonya, İsveç ve ABD pasaportu taşıyanlar 180'den fazla ülkeyi vize almadan gezebiliyor. Angola, Kamerun ve Laos yurttaşları için bu sayı 50.

Listede yerlerini koruyan Japonya ve Singapur, sıralamanın en üstünde yer aldı. Bu iki ülkenin pasaportunu taşıyan kişiler, 192 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. 190 ülkenin vizesiz kabul ettiği Almanya'yla Güney Kore ikinci sırada yer aldı. Bunları Finlandiya, İtalya, Lüksemburg ve İspanya (189) takip etti.

TÜRKİYE, ÇİN, SUUDİ ARABİSTAN VE AZERBAYCAN GİBİ ÜLKELERİN ÜZERİNDE

2022 raporunda Türkiye pasaportunun gücü, Birleşik Arap Emirlikleri (15), Meksika (24) ve Paraguay (35) gibi ülkelerin altında; Çin (64), Suudi Arabistan (65) ve Azerbaycan (74) gibi ülkelerin üstünde yer aldı.