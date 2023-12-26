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220 bin TL'ye aldığı ev hayatını değiştirdi! İçinden neler çıktı neler

220 bin TL'ye aldığı ev hayatını değiştirdi! İçinden neler çıktı neler
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Kanada'da bir antikacı, 220 bin TL'ye satın aldığı evin içinde bulduğu antika parçalar sayesinde milyoner oldu.

Kanada'nın Edmonton kentinde antika mağazası işleten Alex Archbold, Madam Rac olarak bilinen piyano öğretmeni Bette-Joan Rac'e ait evi, ölümünün ardından Kasım 2020'de satın aldı.

Alex'in, içindeki eşyalarla birlikte satın aldığı harap durumdaki ev kendisine 10 bin Kanada dolarına (yaklaşık 220 bin TL) mal oldu. 

Kendisi de bir antikacı olan Alex, Curiosity Incorporated adlı YouTube kanalından yaptığı açıklamada, "Burada yaşayan kişi modayla yakından ilgileniyordu, dolayısıyla bu eşyalardan bazılarının tasarımcılara ait olma ihtimali çok yüksek" dedi.

Bu konuda son derece haklıydı...

EVDEN NELER ÇIKTI?

Alex evi temizlerken ilk etapta 100 onsluk bir gümüş külçe, terliklerin içine gizlenmiş mücevherler, elmas yüzükler ve bir sürü özel tasarım kıyafet buldu.

Evde bulduğu antikaları satarak, mülk için harcadığı bedelden çok daha fazlasını kazanabileceğini kısa sürede fark eden Alex bu durumu, "bugüne kadar yaptığım en iyi yatırım" olarak tanımladı.

Evdeki antikaların ilk müzayedesinden 150.000 sterlin (yaklaşık 5.5 milyon TL) kazanan Alex'in, her şey satıldığında toplamda yaklaşık 230 bin sterlin (yaklaşık 8.5 milyon TL) kazanacağı tahmin ediliyor.

Müzayedede satılan ürünler arasında çoğunluğu 50'ler, 60'lar ve 70'lerden kalma, dönemin modasının en seçkin örnekleri arasında gösterilen özel tasarım kıyafetler ve bir adet piyano bulunuyor. 

Söz konusu kıyafetlerin Fransız dikişleri, el dikişleri ve kumaş işlemeleri, türlerinin en gözde işçiliklerini yansıtıyor.

Etiketler kanada antikacı istif hazine
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