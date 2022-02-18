288 yolculu gemide yangın paniği! Aralarında Türkler de var

Yunanistan liman polisi, 237 yolcu ve 51 mürettebatla İyon Denizi'nde seyreden İtalyan bandıralı bir yolcu gemisinde yangın çıktığını duyurdu. Yolcuların tamamı kurtarılırken yolcu gemisinde 24 Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

237 yolcu ve 51 mürettebatla Akdeniz'de seyreden İtalyan bayraklı yolcu gemisinde yangın çıktı.

Geminin kaptanı yolculardan tekneyi terk etmelerini istedi. Gemide çıkan yangın sonrası Akdeniz'de kısa sürede zamana karşı yarış başladı.

Yunanistan'ın Igoumenitsa kentinden İtalya'ya gitmekte olan Euroferry Olympia'ya yardım etmek için üç römorkör ve üç devriye botunun gönderildiği açıklandı.

TSİ 4:30'DA YANMAYA BAŞLADI

Yunan sahil güvenlik basın ofisinden bir yetkili AFP'ye verdiği demeçte, olayın Yunanistan ile Arnavutluk arasında, Korfu'nun kuzey kıyısı açıklarında sabah 1:30 GMT'de (TSİ 4:30) meydana geldiği belirtildi.

'TÜM YOLCULAR GÜVENDE'

Ticaret Donanması Dışişleri Bakanı Kostas Katsafados geçtiğimiz saatlerde Yunan radyo istasyonu Skai'ye verdiği demeçte tüm yolcular güvende olduğu bilgisini vermişti.

Ancak Yunan medyasında yer alan haberler 11 kişinin kayıp olabileceği yönünde. Aynı haberlerde bu kişilerin bilet alan ancak gemiye binmeyen yolcular olabileceği belirtiliyor.

24 TÜRK VATANDAŞI VARDI

Diplomatik kaynaklara göre, yolcu gemisinde 24 Türk vatandaşı vardı.

TÜRK KAPTAN KONUŞTU

Syrena Gemisinin Kaptanı Cevdet Bilen, 'Feribotta Türk şoförlerin olduğunu söylüyorlar, birçoğu kurtarıldı diye biliyorum. 288 personelden 242 personeli tahliye ettiklerini söylemişlerdi. Kalanları aramaya devam ediyoruz. Yangın söndürülmüştü ama için için yanmaya devam edebilir. Aradığımız insanların gemide mi olduğunu denizde mi olduğunu bilemiyoruz, aramaya devam ediyoruz' dedi.

CNN TÜRK yayına katılan Bilen şu ifadeleri kullandı;

'Yangın çıkış nedenini hiç bilemiyoruz, gemi kaptanının daha sonra söyleyebileceği bir şey. Savaş gemileri bazen 2 personeli aldım gibi şeyler söylüyorlar ama tam net bir sayı yok. Bizim gördüğümüz şu ana kadar bir şey yok. Türk yolcular bizim bildiğimiz Carfu Adası'nda. 22 Türk şoför Yunanistan'ın Carfu Adası'nda olduklarını bildirdiler. Türk şoförlerin hepsinin kurtarıldığını söylediler. Biz bölgeye geldiğimizden beri deniz üzerinde belirti arıyoruz.'

'Yardımlarına 3 Yunan yelkenli geliyor' diyen Bilen, 'İtalyan savaş gemisi geliyor. Bir geminin yandığını, kurtarma operasyonuna katılmamız gerektiğini söylediler, biz de hemen çalışmalara başladık' dedi.

GEMİDEKİ TÜRK ŞOFÖR: HER ŞEYİMİZ YANDI

Gemideki Türk şoförlerden Hayrullah Çetin, 'Yunanistan'dan bindik, İtalya'ya gitmek için. En son gemiye ben bindim. 02'ye 10 vardı. Saat 04'e 10 kala anons ettiler, gemiyi boşaltın diye. Bizi toplanma alanına topladılar. Deniz polisi ulaştı, iki filikaya aldılar, Korfu limanına getirdiler. Biz şu anda limandayız' dedi.

Çetin sözlerine şöyle devam etti;

'Ne olacak, ne edecek, Türkiye'ye nasıl ulaşacağız bilgi veren yok. Evraklar, pasaportlarımız yandı. Belki gemi şimdi batmıştır. Gemi fulldü. Binek araç çok azdı, genelde TIR'dı. En son gemiye ben bindim. Gemi 4 kat.'

Gemideki Türk yolculardan birisi olan Fahri Özgen ise '24 Türk var. Ben TIR şoförü değilim. İş görüşmesi için özel arabamla İtalya'ya gidiyordum. 22 TIR şoförü var burada, birinin akıbetinden Haber alınamıyor Denize atlayanları da gördüm çıplak gözle' dedi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Yangında gemideki yolcular da dahil 288 kişi içerisinden yalnızca bir mürettebat görevlisinin yaralandığı açıklandı. AFP yaralı mürettebatın 42 yaşında olduğu bilgisini geçerken, tahliye anı görüntülenen adamın güçlükle ve itfaiyecilerin yardımıyla yürüdüğünü görüldü.

KORFU ADASINA NAKLEDİLDİLER

Yunan sahil güvenlik ekipleri yolcuları ve mürettebatı Yunanistan'ın Korfu adasına nakletti.

Geminin kalkıştan yaklaşık 9 saat sonra Brindisi limanına ulaşması planlanıyordu.

Yunan sahil güvenliğine göre yangının nedeni henüz bilinmiyor. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.



