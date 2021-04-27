29 yaşındaki genç ailesini katletti!

ABD'nin Dallas kentinde yaşayan 29 yaşındaki Burak H., akademisyen olan annesi ve 17 yaşındaki kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

Cinayetlerin ardından San Fransisco’da yaşayan babası Dr. Rahmi H.’ın yanına kaçmaya çalışan gencin, Dallas Havalimanı’nda gözaltına alındı. Polisin verdiği bilgiye göre, üvey baba Ufuk İ. eve geldiğinde Burak ile anne ve kardeşin kavga ettiklerini görünce polise haber verdi.

Bu sırada anne ve kız kardeşini bıçaklayarak evden kaçan Burak, Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı’nda otomobil kiralarken yakalandı.

KEFALET 2 MİLYON DOLAR

Üzerinden uçak bileti de çıkan gencin, son anda uçağa binmek yerine araba kiralamaya karar verdiği anlaşıldı. Tutuklanan Burak’ın kefalet bedeli 2 milyon dolar olarak açıklandı.

Ailenin komşuları, anne Işıl’ın çok şefkatli olduğunu, evde hiç bağrışma olmadığını, çocuklarına iyi baktığını ve her şeyi çocukları için yaptığını söylediler. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Ayşe B., 2 yıl önce yeniden evlenmişti.