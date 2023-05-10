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33 yıl sonra şampiyon olan Napoli'nin taraftarından görülmemiş kutlama!

33 yıl sonra şampiyon olan Napoli'nin taraftarından görülmemiş kutlama!
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İtalya Futbol Ligi Serie A'da 33 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen Napoli'de pilot taraftar yaptığıyla herkesi şaşırttı.

İtalya Serie A'da bitime 5 hafta kala 33 yıllık hasrete son vererek şampiyonluk ipini göğüsleyen Napoli taraftarları kutlamalarına devam ediyor.

GÖKLERE YAZDI

İtalyan ekibinin taraftarı olan bir pilot, şampiyonluk kutlamalarında çıtayı çok yükseğe çıkardı. Çılgın taraftar kullandığı uçakla takımının amblemini başarılı bir şekilde gökyüzüne çizmeyi başardı.

98 DAKİKA SÜRDÜ

Uçakların hareketlerinin gözlemlenmesine olanak sağlayan Flightradar24'ün internet sitesinden edinilen verilere göre Napoli taraftarı, toplam 1 saat 38 dakika süren bir uçuş gerçekleştirerek unutulmaz bir kutlamaya imza attı.

Etiketler pilot taraftar napoli
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