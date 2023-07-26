  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 4 gündür aranıyordu! Dev timsahın midesinden çıktı

4 gündür aranıyordu! Dev timsahın midesinden çıktı

4 gündür aranıyordu! Dev timsahın midesinden çıktı
Güncelleme:

Malezya'da 4 gündür kayıp olarak aranan bir çiftçinin cansız bedeni, 4 metrelik yılanın midesinden çıktı.

Malezya’nın Tawao bölgesinde 4 gün önce kayıp olduğu bildirilen 60 yaşındaki çiftçi Addi Bangsa’nın cansız bedeni bir timsahın midesinde bulundu.

Dört gün süren arama kurtarma çalışmaları Sabah Vahşi Yaşam Departmanı temsilcilerinin devasa sürüngenin midesini kesip ikiye yarmasından sonra çiftçinin kalıntılarını bulmasıyla sona erdi.

Ölü hayvanın içinde bulunan kalıntıları inceleyen ekip, yapılan testlerin sonucunda kalıntıların Addi Bangsa’ya ait olduğunu söyledi.

Arama ekiplerinin çiftçinin cansız bedenini timsahın içinde bulacaklarını nasıl bildiklerine yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. 

Etiketler malezya timsah çiftçi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Boşanma davaları için bir emsal karar daha
Adana Kozan'da bir deprem daha!
Merve Boluğur da pembelerini giyip Barbie oldu...
Yediler, içtiler, içine edip gittiler... Yazıklar olsun!
Tarım ve Orman Bakanı hakkında soruşturma
Yunanistan'da felaketin boyutu uydu görüntüleriyle gözler önüne serildi
Diş ağrısı sandı; ''delirten hastalık'' çıktı
Menzil tarikatı yeni bir tarikat doğurdu!
İBB başkanlığına sürpriz aday! Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na seslendi
Çin'in elektrikli SUV'u Türkiye'de! Fiyatını gören dönüp bir daha baktı