4 gündür aranıyordu! Dev timsahın midesinden çıktı
Malezya'da 4 gündür kayıp olarak aranan bir çiftçinin cansız bedeni, 4 metrelik yılanın midesinden çıktı.
Malezya’nın Tawao bölgesinde 4 gün önce kayıp olduğu bildirilen 60 yaşındaki çiftçi Addi Bangsa’nın cansız bedeni bir timsahın midesinde bulundu.
Dört gün süren arama kurtarma çalışmaları Sabah Vahşi Yaşam Departmanı temsilcilerinin devasa sürüngenin midesini kesip ikiye yarmasından sonra çiftçinin kalıntılarını bulmasıyla sona erdi.
Ölü hayvanın içinde bulunan kalıntıları inceleyen ekip, yapılan testlerin sonucunda kalıntıların Addi Bangsa’ya ait olduğunu söyledi.
Arama ekiplerinin çiftçinin cansız bedenini timsahın içinde bulacaklarını nasıl bildiklerine yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.
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