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  3. 16 Aralık 2019 20:33

50 milyon sterlinlik mücevher soygununda büyük şüphe

İngiltere’de Formula 1 eski patronu Bernie Ecclestone kızının evinden çalınan 50 milyon sterlin değerindeki mücevher soygununa ‘içeriden birilerinin’ dahil olduğunu iddia etti.

50 milyon sterlinlik mücevher soygununda büyük şüphe
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İngiltere’nin başkenti Londra bulunan evden, değeri 50 milyon sterlin olan mücevher soygununda detaylar polis tarafından paylaşıldı.

Polis, Cuma gecesi Tamara Ecclestone’un evden ayrılmasıyla kimliği belirlenemeyen 3 kişinin arka bahçeden eve girdiğini, evin içinde bulunan kasalardan 50 milyon sterlin değerindeki mücevher çalındığını açıkladı.

Soyguncuların evde 50 dakika geçirdikleri ve cam pencereden kaçtıkları belirlendi.

Basına konuşan Bernie Ecclestone, evin dışında güvenlik kulübesinde güvenlik görevlisinin olmasına rağmen eve nasıl girdikleri araştırılan soyguncuların aileye yakın birinden veya çalışanlardan yardım aldıklarına inandığını belirtti.

DHA

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