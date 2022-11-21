  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 6 ay sonra koronavirüsten ilk ölüm

6 ay sonra koronavirüsten ilk ölüm

6 ay sonra koronavirüsten ilk ölüm
Güncelleme:

Çin'in başkenti Pekin'de 87 yaşında bir adam koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu ölüm Çin'de 6 aydır yaşanan ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

Çin, pazar günü Pekin'de 87 yaşındaki bir adamın ölümünü altı ay içinde ilk COVID-19 ölümü olarak bildirdi ve katı sıfır vaka politikasına rağmen vakalar artıyor.

Yetkililer, ayrıca Pekin'de 621 yeni yerel vaka tespit edildiğini söyledi.

 Çin’de salgın tedbirleri protesto edildi

Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saat içinde ülke çapında 24 binden fazla yerel enfeksiyon kaydedildiğini açıkladı.

Sayılar diğer birçok ülkeyle karşılaştırıldığında düşük olsa da, aylarca az sayıda enfeksiyon bildirilen ülkede hızlı bir artış görülüyor.

Duyurular, Pekin'in 11 Kasım'da bugüne kadarki en önemli koronavirüs önlemlerini hafiflettiğini açıklamasının ardından geldi.

Etiketler çin ölüm koronavirüs covid covid-19 pekin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Katar'da stadyumdan ''bira'' tezahüratları yükseldi
Cübbeli Ahmet'in hedefinde Diyanet vardı
Faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen abone sayısı uçtu
Buz gibi ve yağışlı bir haftaya hazır olun!
O ilimizde eğitime 1 gün ara verildi
Piyasalar Merkez Bankasının faiz kararını bekliyor: İşte ekonomistlerin beklentisi
Güzel şarkıcı Simge Sağın'ın estetiksiz halini gören tanıyamadı
Deniz Yağbasan, İslam Memiş ve Selçuk Geçer... 3 ünlü ekonomist dolar ve altın tahminlerini açıkladı