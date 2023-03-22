6 metrelik yılanın karnını açınca gözlerine inanamadılar
Brezilya'da Amazon ormanlarına yakın bir bölgede, köylülerin yakaladığı 6 metrelik yılanın karnından koyun çıktı.
Köylüler ağacın gölgesinde dinlenen boğa yılanın karnını şişmiş bir şekilde görünce durumdan şüphelendiler. Köy halkı hayvanlardan bir tanesini yediğinden şüphe edince, yılanın karnını yardı.
KOYUN YUTMUŞ
Bir çoban yılanın başını tutarken diğer çoban yılanın karnını yardı. Çobanlar yılanın karnını yararken koyunun bacaklarının dışarı çıktığı görüldü.
Bir yılanın yediklerini hazmetmesi beş gün sürdüğü için ölü koyunun cesedinden herhangi bir eksilme olmadı.
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