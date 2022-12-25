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7 yaşındaki çocuk leopar tarafından öldürüldü

7 yaşındaki çocuk leopar tarafından öldürüldü
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Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yaşanan olayda 7 yaşındaki çocuk leopar saldırısında korkunç şekilde can verdi.

 Hindistan'ın Gujarat eyaletinde leoparın saldırdığı kız çocuğu yaşamını yitirdi.

NDTV'nin haberine göre, babaannesi ve dedesiyle çamaşır yıkamak için nehir kenarına giden 7 yaşındaki Mannat Rathod, bir leopar tarafından sürüklendi.

Yetkililer, kızın bölgedekiler tarafından hastaneye götürüldüğünü fakat doktorların Rathod'un ölümünü rapor ettiğini bildirdi.

Leoparı yakalamak için bölgede birkaç kafes kurulduğu belirtildi.

Etiketler leopar çocuk ölüm
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