7 yaşındaki çocuk leopar tarafından öldürüldü

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yaşanan olayda 7 yaşındaki çocuk leopar saldırısında korkunç şekilde can verdi.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde leoparın saldırdığı kız çocuğu yaşamını yitirdi.

NDTV'nin haberine göre, babaannesi ve dedesiyle çamaşır yıkamak için nehir kenarına giden 7 yaşındaki Mannat Rathod, bir leopar tarafından sürüklendi.

Yetkililer, kızın bölgedekiler tarafından hastaneye götürüldüğünü fakat doktorların Rathod'un ölümünü rapor ettiğini bildirdi.

Leoparı yakalamak için bölgede birkaç kafes kurulduğu belirtildi.