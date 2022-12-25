7 yaşındaki çocuk leopar tarafından öldürüldü
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yaşanan olayda 7 yaşındaki çocuk leopar saldırısında korkunç şekilde can verdi.
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde leoparın saldırdığı kız çocuğu yaşamını yitirdi.
NDTV'nin haberine göre, babaannesi ve dedesiyle çamaşır yıkamak için nehir kenarına giden 7 yaşındaki Mannat Rathod, bir leopar tarafından sürüklendi.
Yetkililer, kızın bölgedekiler tarafından hastaneye götürüldüğünü fakat doktorların Rathod'un ölümünü rapor ettiğini bildirdi.
Leoparı yakalamak için bölgede birkaç kafes kurulduğu belirtildi.
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