ABD Başkanı Biden'dan rehine açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Filistin arasındaki esir takası anlaşması hakkında açıklama yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Filistin arasındaki esir takası anlaşmasına dair müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu. Biden, "Hepinizin bildiği gibi haftalardır bu konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ekibim bölgede başkentler arasında mekik dokuyor” dedi.

Anlaşmanın artık çok yakın olduğunu ifade eden Biden, "Artık çok yakınız. Bu rehinelerden bazılarını yakında eve getirebiliriz” ifadelerini kullandı. Anlaşmanın henüz tamamlanmadığı uyarısında bulundan Biden, şu anda her şeyin iyi göründüğünü yineledi.

İsrail’de kabine esir takası anlaşmasını görüşecek

İsrail kabinesi yerel saatle 20.00’de söz konusu anlaşmayı görüşmek üzere bir araya gelecek. Kabine toplantısı öncesi ise savaş kabinesi ve güvenlik kabinesi de anlaşmayı ele almak üzere toplantı düzenleyecek.

"İsrail ile ateşkes anlaşmasına yakınız"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze'de "ateşkes" konusunda İsrail ile anlaşmaya yakın olduğunu ifade etmiş, Hamas'ın yanıtının Katarlı arabuluculara iletildiğini aktarılmıştı.

Uluslararası basında yer alan bir çok haberde ise, anlaşma kapsamında çatışmalara 4 ila 5 günlük bir ara verilmesi karşılığında Gazze Şeridi’ndeki 50 kadın ve çocuğun serbest bırakılacağı öne sürülerek, serbest bırakılan her esir için 3 Filistinli mahkumun İsrail tarafından serbest bırakılacağı iddia edildi.