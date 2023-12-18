ABD Başkanı Biden'e suikast girişimi

ABD Başkanı Joe Biden'a Delaware eyaletinde katıldığı bir etkinlikte saldırı paniği yaşandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware eyaletindeki etkinliğinde, koruma araçlarından birine konvoy dışından bir otomobilin çarpması paniğe neden oldu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ve eşi Jill Biden'ın Delaware'de katıldığı etkinlik sırasında kaza meydana geldi.

ABD Başkanı'nın gazetecilere açıklamalarda bulunduğu esnada konvoy dışından bir otomobil Biden'ı korumakla görevli Gizli Servis'e ait araçlardan birine çarptı.

Olayda kısa süreli panik yaşanırken, Biden'ın konvoyu sorunsuz şekilde bölgeden ayrıldı.

Gizli Servis, olayın kaza olduğunu açıkladı.

AA