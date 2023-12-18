  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD Başkanı Biden'e suikast girişimi

ABD Başkanı Biden'e suikast girişimi

ABD Başkanı Biden'e suikast girişimi
Güncelleme:

ABD Başkanı Joe Biden'a Delaware eyaletinde katıldığı bir etkinlikte saldırı paniği yaşandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware eyaletindeki etkinliğinde, koruma araçlarından birine konvoy dışından bir otomobilin çarpması paniğe neden oldu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ve eşi Jill Biden'ın Delaware'de katıldığı etkinlik sırasında kaza meydana geldi.

ABD Başkanı'nın gazetecilere açıklamalarda bulunduğu esnada konvoy dışından bir otomobil Biden'ı korumakla görevli Gizli Servis'e ait araçlardan birine çarptı.

Olayda kısa süreli panik yaşanırken, Biden'ın konvoyu sorunsuz şekilde bölgeden ayrıldı.

Gizli Servis, olayın kaza olduğunu açıkladı.

AA

Etiketler abd joe biden suikast kaza amerika
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Murat Boz'dan cinsellik itirafı! Her erkeğin kolay kolay söyleyemeyeceğini o söyledi Murat Boz'dan cinsellik itirafı! Her erkeğin kolay kolay söyleyemeyeceğini o söyledi Yeni salgın bu oldu: Aralıksız öksürüğe dikkat! Yeni salgın bu oldu: Aralıksız öksürüğe dikkat! Erdoğan ve Bahçeli'nin aklındaki Ankara adayı o mu ? Erdoğan ve Bahçeli'nin aklındaki Ankara adayı o mu ? Tuvana Türkay derin dekoltesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu Tuvana Türkay derin dekoltesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon Çok sayıda gözaltı var Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon Çok sayıda gözaltı var Istranca Ormanları'ndan kartpostallık kar manzaraları Istranca Ormanları'ndan kartpostallık kar manzaraları İki ilimizde okullar tatil edildi İki ilimizde okullar tatil edildi Milli Eğitim Bakanı TBMM'de ilan etti: ''Cemaatlerle çalışmaya devam edeceğiz'' Milli Eğitim Bakanı TBMM'de ilan etti: ''Cemaatlerle çalışmaya devam edeceğiz'' Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza