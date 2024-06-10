  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD Dışişleri Bakanı Netanyahu ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Netanyahu ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Netanyahu ile görüştü
Güncelleme:

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır'daki temaslarının ardından İsrail'e geldi. Blinken, Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Blinken ve Netanyahu'nun esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına yönelik çabaları ele alması bekleniyor.

İSTİFA İLE GÜNDEME GELEN GANTZ İLE DE GÖRÜŞECEK

Blinken, Netanyahu ile görüşmesinin ardından başkent Tel Aviv'e geçerek İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelecek. Blinken, yarın ise İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, muhalefet lideri Yair Lapid ve dün koalisyondan ayrılan Ulusal Birlik Partisi lideri ve İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile görüşecek. Blinken, ayrıca Gazze Şeridi'ndeki ABD'li rehinelerin aileleriyle de bir araya gelecek.

Etiketler antony blinken İsrail abd
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zorunlu e-Fatura uygulamasında son tarih 1 Temmuz Zorunlu e-Fatura uygulamasında son tarih 1 Temmuz Ayşe Ateş: ''Cumhurbaşkanı geçen hafta bizimle görüşecekti, Bahçeli engelledi'' Ayşe Ateş: ''Cumhurbaşkanı geçen hafta bizimle görüşecekti, Bahçeli engelledi'' Antalya'dan dünyaya 2 milyon Euro'luk arı ihracatı: Antalya'dan dünyaya 2 milyon Euro'luk arı ihracatı: Müsilaj kabusu ''denize girmeyin'' uyarısıyla geldi Müsilaj kabusu ''denize girmeyin'' uyarısıyla geldi Kredi kartı borcu olanlar yandı: Yeni adım atıldı Kredi kartı borcu olanlar yandı: Yeni adım atıldı Burcu Esmersoy'dan 50 yaşında değilim gövde gösterisi Burcu Esmersoy'dan 50 yaşında değilim gövde gösterisi Dünyanın en iyi takımları açıklandı; İşte Süper Lig'in 4 büyüğünün sırası Dünyanın en iyi takımları açıklandı; İşte Süper Lig'in 4 büyüğünün sırası Hayvancılıkta büyük kriz: Çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satıyor Hayvancılıkta büyük kriz: Çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satıyor Sıfır otomobilde 7 Temmuz hareketliliği: İşte indirime giren otomobiller Sıfır otomobilde 7 Temmuz hareketliliği: İşte indirime giren otomobiller Acun Ilıcalı'dan itiraf: ''Amacım Aziz Yıldırım’ı tahrik ve teşvik etmekti'' Acun Ilıcalı'dan itiraf: ''Amacım Aziz Yıldırım’ı tahrik ve teşvik etmekti''