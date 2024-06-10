ABD Dışişleri Bakanı Netanyahu ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır'daki temaslarının ardından İsrail'e geldi. Blinken, Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Blinken ve Netanyahu'nun esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına yönelik çabaları ele alması bekleniyor.

İSTİFA İLE GÜNDEME GELEN GANTZ İLE DE GÖRÜŞECEK

Blinken, Netanyahu ile görüşmesinin ardından başkent Tel Aviv'e geçerek İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelecek. Blinken, yarın ise İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, muhalefet lideri Yair Lapid ve dün koalisyondan ayrılan Ulusal Birlik Partisi lideri ve İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile görüşecek. Blinken, ayrıca Gazze Şeridi'ndeki ABD'li rehinelerin aileleriyle de bir araya gelecek.