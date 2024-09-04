ABD hükümetinden Hamas'a ''7 Ekim'' davası

ABD Adalet Bakanlığı, Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında dava açtı. Hamas yetkilileri, 7 Ekim'de İsrail'e yönelik ölümcül saldırıyı planlamakla suçlanıyor.

ABD hükümeti, 7 Ekim'de İsrail'in güneyinde gerçekleşen saldırının planlanması, desteklenmesi ve gerçekleştirilmesindeki rolleri nedeniyle Hamas'ın üst düzey liderleri hakkında ceza davası açıldığını duyurdu.

Bu saldırının ardından İsrail, tüm gücüyle Gazze katliamlarına başlayarak 40 bin 800'den fazla Filistinlinin ölümüne ve bölgenin enkaza dönmesine neden oldu.

YEDİ İSİMDEN ÜÇÜ ÖLDÜRÜLDÜ

Yedi maddelik suç duyurusunda, yabancı gruplara maddi destek sağlama, ABD vatandaşlarını öldürme ve ölümle sonuçlanan kitle imha silahları kullanma suçlamaları yer alıyor.

Şikayette altı Hamas yetkilisinin adı geçiyor, bunlardan üçü ise öldü.

Yaşayan "sanıklar" Gazze'de saklandığına inanılan lider Yahya Sinvar, Doha'da bulunan ve grubun diaspora ofisinin başında olan Halid Meşal ve Lübnan'da bulunan üst düzey bir Hamas yetkilisi olan Ali Baraka.

Ölen sanıklar arasında, temmuz ayında Tahran'da suikasta uğrayan eski Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail'in temmuz ayındaki hava saldırısında öldürdüğü askeri şefi Muhammed Deif ve mart ayındaki İsrail saldırısında ölen askeri komutan yardımcısı Mervan İsa yer alıyor.

HANİYE'Yİ YAKALAMAK İÇİN SAKLADILAR

Adalet Bakanlığı yetkilisine göre, ABD savcıları şubat ayında altı kişi hakkında dava açtı ancak Haniye'yi yakalama umuduyla şikayeti gizli tuttu.

Adalet Bakanlığı, Haniye'nin ölümünün ardından suçlamaları kamuoyuna açıklama kararı aldı.