  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD hükümetinden Hamas'a ''7 Ekim'' davası

ABD hükümetinden Hamas'a ''7 Ekim'' davası

ABD hükümetinden Hamas'a ''7 Ekim'' davası
Güncelleme:

ABD Adalet Bakanlığı, Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında dava açtı. Hamas yetkilileri, 7 Ekim'de İsrail'e yönelik ölümcül saldırıyı planlamakla suçlanıyor.

ABD hükümeti, 7 Ekim'de İsrail'in güneyinde gerçekleşen saldırının planlanması, desteklenmesi ve gerçekleştirilmesindeki rolleri nedeniyle Hamas'ın üst düzey liderleri hakkında ceza davası açıldığını duyurdu.

Bu saldırının ardından İsrail, tüm gücüyle Gazze katliamlarına başlayarak 40 bin 800'den fazla Filistinlinin ölümüne ve bölgenin enkaza dönmesine neden oldu.

YEDİ İSİMDEN ÜÇÜ ÖLDÜRÜLDÜ

Yedi maddelik suç duyurusunda, yabancı gruplara maddi destek sağlama, ABD vatandaşlarını öldürme ve ölümle sonuçlanan kitle imha silahları kullanma suçlamaları yer alıyor.

Şikayette altı Hamas yetkilisinin adı geçiyor, bunlardan üçü ise öldü.

Yaşayan "sanıklar" Gazze'de saklandığına inanılan lider Yahya Sinvar, Doha'da bulunan ve grubun diaspora ofisinin başında olan Halid Meşal ve Lübnan'da bulunan üst düzey bir Hamas yetkilisi olan Ali Baraka.

Ölen sanıklar arasında, temmuz ayında Tahran'da suikasta uğrayan eski Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail'in temmuz ayındaki hava saldırısında öldürdüğü askeri şefi Muhammed Deif ve mart ayındaki İsrail saldırısında ölen askeri komutan yardımcısı Mervan İsa yer alıyor.

HANİYE'Yİ YAKALAMAK İÇİN SAKLADILAR

Adalet Bakanlığı yetkilisine göre, ABD savcıları şubat ayında altı kişi hakkında dava açtı ancak Haniye'yi yakalama umuduyla şikayeti gizli tuttu.

Adalet Bakanlığı, Haniye'nin ölümünün ardından suçlamaları kamuoyuna açıklama kararı aldı.

 

Etiketler abd Hamas dava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dilan ve Engin Polat için hesap günü: İşte istenen cezalar Dilan ve Engin Polat için hesap günü: İşte istenen cezalar Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sel ve dolu uyarısı Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sel ve dolu uyarısı Erdoğan'ın koruma ordusu için rekor harcama: Üçe katlandı Erdoğan'ın koruma ordusu için rekor harcama: Üçe katlandı Boğaz manzaralı kaçak yapı için karar verildi Boğaz manzaralı kaçak yapı için karar verildi İzmir'de Amerikan askerinin başına çuval geçirenler için karar verildi İzmir'de Amerikan askerinin başına çuval geçirenler için karar verildi ODTÜ mezuniyet töreninde rektöre protesto ODTÜ mezuniyet töreninde rektöre protesto Motosikletini aldığı gün feci şekilde hayatını kaybetti Motosikletini aldığı gün feci şekilde hayatını kaybetti TÜRK-İŞ'ten ''geçinemiyoruz'' eylemi: ''Sesimizi duymayanlar, sandıkta hesabını verir'' TÜRK-İŞ'ten ''geçinemiyoruz'' eylemi: ''Sesimizi duymayanlar, sandıkta hesabını verir'' Batuhan Karadeniz canlı yayında kumar oynadı; ortalık karıştı Batuhan Karadeniz canlı yayında kumar oynadı; ortalık karıştı 2025'te emekli olacaklara kötü haber: Yüzde 30 daha düşük maaş alacaklar 2025'te emekli olacaklara kötü haber: Yüzde 30 daha düşük maaş alacaklar
Baba-oğula korkunç infaz kamerada Baba-oğula korkunç infaz kamerada Trabzonspor'da ayrılık: Sezon sonuna kadar kiralandı Trabzonspor'da ayrılık: Sezon sonuna kadar kiralandı Durmak yok, sıkılaşmaya devam: Kredi kartında yeni taksit düzenlemesi Durmak yok, sıkılaşmaya devam: Kredi kartında yeni taksit düzenlemesi Bu mesleği yapan paraya para demiyor: Aylık 100 bin TL'den fazla kazanan var Bu mesleği yapan paraya para demiyor: Aylık 100 bin TL'den fazla kazanan var Propaganda filmi Bursa'da gerçek oldu: Sokağı tel örgüyle ikiye böldüler Propaganda filmi Bursa'da gerçek oldu: Sokağı tel örgüyle ikiye böldüler Ünlü anketçi CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ünlü anketçi CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Kayıp Narin hakkında şok iddia: ''Amcasının aracında baygın halde yatıyordu'' Kayıp Narin hakkında şok iddia: ''Amcasının aracında baygın halde yatıyordu'' Türkiye BRICS üyesi olacak mı? AK Parti'den yanıt geldi Türkiye BRICS üyesi olacak mı? AK Parti'den yanıt geldi Parkta alkol alıp çöpleri bırakan 4 kişiye 160 bin TL ceza ve suç duyurusu Parkta alkol alıp çöpleri bırakan 4 kişiye 160 bin TL ceza ve suç duyurusu Tarlada sudan ucuz, markette ateş pahası... En fazla fiyat farkı olan ürünler belli oldu Tarlada sudan ucuz, markette ateş pahası... En fazla fiyat farkı olan ürünler belli oldu