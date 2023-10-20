ABD, Husi'lerin fırlattığı füzeleri etkisiz hale getirdi

ABD Savunma Bakanlığı, Kızıldeniz'de görev yapan USS Carney destroyerinin Yemen'deki Husi güçleri tarafından fırlatılan 3 füze ve birkaç insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Füzelerin İsrail'e doğru fırlatıldığı belirtildi.

Pentagon Basın Sekreteri Pat Ryder, dün basın açıklaması yaparak Kızıldeniz, Irak ve Suriye'deki ABD askeri varlıklarının son iki gün içinde füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşılık verdiğini ve çatışma başlatmak için bir fırsat olarak kullanan grupları caydırmaya çalıştığını söyledi.

Kızıldeniz’in kuzeyinde görev yapan USS Carney destroyerinin Yemen'deki Husi güçleri tarafından fırlatılan 3 kara saldırı seyir füzesini ve birkaç insansız hava aracını düşürdüğünü ifade eden Ryder, “Bu eylem, Orta Doğu'da inşa ettiğimiz, ortaklarımızı ve çıkarlarımızı korumak için gerektiğinde kullanmaya hazır olduğumuz entegre hava ve füze savunma mimarisinin bir göstergesiydi” dedi.

İSRAİL’E DOĞRU FIRLATILDILAR

Basın Sekreteri Ryder, "Bu füzelerin ve insansız hava araçlarının neyi hedeflediğini kesin olarak söyleyemeyiz, ancak Kızıldeniz boyunca kuzeye doğru, potansiyel olarak İsrail'deki hedeflere doğru fırlatıldılar" dedi.

ABD, DOĞU AKDENİZ’DEKİ ASKERİ VARLIĞI ARTIRIYOR

Ryder, ABD’nin Doğu Akdeniz’deki askeri varlıklarını artırmaya devam edeceğini vurgulayarak uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un Doğu Akdeniz’de olduğunu, USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin ise Doğu Akdeniz’e gitmek üzere Atlantik’i geçtiğinin altını çizdi. ABD Hava Kuvvetlerinin bölgedeki savaş uçağı varlığını arttığı ayrıca belirtildi.

DHA