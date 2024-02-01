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ABD, Husilerin İHA kontrol merkezini vurdu

ABD, Husilerin İHA kontrol merkezini vurdu
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin fırlatmaya hazırladığı bir füzenin, 10 insansız hava aracının ve bu araçların kontrolünün sağlandığı merkezin vurulduğunu duyurdu.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “31 Ocak saat 15.30 sıralarında ABD kuvvetleri fırlatılmaya hazırlanan bir Husi füzesini vurarak imha etti. ABD kuvvetleri füzeyi Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit etmiştir. 1 Şubat saat 01.30'da ABD kuvvetleri Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde İHA kontrol istasyonu ve 10 adet tek yönlü saldırı İHA'sı tespit etmiş ve bunların bölgedeki ticari gemilere ve ABD Donanması gemilerine yakın bir tehdit oluşturduğunu belirlemiştir. Bunun üzerine ABD kuvvetleri meşru müdafaa kapsamında İHA kontrol istasyonunu ve 10 İHA'yı vurarak imha etmiştir” denildi.

HUSİLER: ABD’YE AİT GEMİYİ HEDEF ALDIK

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree, Yemen Deniz Kuvvetleri’nin ABD’ye ait olduğunu ifade ettiği ‘KOI’ adlı ticari gemiye operasyon düzenlediğini belirtti. Saree, “Yemen Silahlı Kuvvetlerine bağlı deniz kuvvetleri, işgal altındaki Filistin limanlarına gitmekte olan bir Amerikan ticaret gemisi olan ‘KOI’yi hedef alan ve gemiyi doğrudan vuran birkaç deniz füzesi ile özel bir askeri operasyon gerçekleştirdi” denildi. CENTCOM, bu saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

DHA

Etiketler abd husiler iha kontrol merkezi
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