ABD İsrail'e asker ve savaş uçağı gönderiyor

ABD, Gazze'de sivil, kadın, çocuk, yaşlı demeden katliama devam ederken, bir cephe de Lübnan'da açarak kara harekatına başlayan İsrail'e yeni asker ve savaş uçağı gönderiyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Doğu'ya "saldırganlığı caydırmak ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmak için" bölgedeki konuşlu mevcut güçlerine savaş uçakları ve birkaç bin takviye asker göndereceğini açıkladı.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında konuştu. Singh, "Savunma Bakanlığı, bölgede saldırganlığı caydırmak ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmak için Orta Doğu'daki ABD güçlerinin kuvvet duruşunu daha da güçlendirmek amacıyla adımlar atıyor." dedi.



Bölgede bulunan ve rotasyonu gelen USS Abraham Lincoln uçak gemisi filosunun yerinde kalması talimatının verildiğini belirten Singh, ayrıca hava savunmasının güçlenmesi için mevcut askeri varlığa ek olarak F-15E Strike Eagle, F-16, A-10 ve F-22 savaş uçakları ve bunları destekleyecek "birkaç bin" personel gönderileceğini bildirdi.

Singh, ayrıca Pentagon'un, çeşitli olasılıklara yanıt verme hazırlıklarını daha da üst seviyeye taşımak için ABD içindeki askeri birliklerin bölgede konuşlandırılmasına yönelik hazırlık seviyesinin artırıldığı bilgisini paylaştı.

'HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK'

İsrailli yetkililerin Lübnan'a karadan girme planlarıyla ilgili açıklamaları hakkındaki soruları için Singh, "Potansiyel operasyonları için bunu İsrail'e sorun, benim söyleyebileceğim bir şey yok. Size sadece şunu söyleyebilirim, İsraillilerle çalışmaya devam ediyoruz ve şu anda ne yapmayı planladıkları hakkında daha fazla bilgi edinmeye uğraşıyoruz." yanıtını verdi.



Singh, 27 Eylül'de Lübnan'daki Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü hava saldırıları konusunda da İsrail’in kendilerine bilgi vermediğini tekrarlayarak, "Bakan (Lloyd) Austin, hazırlıksız yakalandı. Operasyon devam ederken haber verildi. Bu operasyonlarda dahlimiz yok." ifadelerini kullandı.

ABD ile İsrail savunma bakanları arasında "güven sorunu" olup olmadığıyla ilgili soruyu ise Singh, şöyle yanıtladı:



"İki bakan, 7 Ekim'den bu yana her gün düzenli iletişim halinde, hatta bazen günde iki defa konuştukları oluyor. İkisi de telefonla istedikleri zaman birbirini arayabileceklerini biliyor. Dolayısıyla, bir güven sorunu olduğu söylenmez."

Singh, Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırılarda ABD yapımı silah kullanılıp kullanılmadığı sorularına da İsrail'in her saldırısına ayrı soruşturma yapmadıklarını söyleyerek, söz konusu saldırı hakkında daha fazla bilgi almak için de İsraillilere yönlendirdi. Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürülmüştü.

AA