ABD seçimlerinden çok merak edilen konu! Vizeler ne olacak?

ABD halkı, ülkenin 59. başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Trump ve Joe Biden arasında heyecanlı bir rekabet yaşanırken resmi olmayan son açıklamalara göre Joe Biden yarışı önde götürüyor.

Özellikle göçmenlerle ilgili kararlardan dolayı seçim onlar tarafından da merakla bekleniyor. Green Card başvuruları devam ederken diğer bir merak edilen ve tartışmalara sebep olan konu ise EB5 vizesi.



Alınan karar üzerine bildiriden sonra dört Cumhuriyetçi senatör; Arkansas Senatörü Tom Cotton, Teksas Senatörü Ted Cruz, Iowa Senatörü Charles Grassley ve Missouri Senatörü Josh Hawley, dört ana vize kategorisini askıya alması için Başkan Trump'a baskı yapmaya başlamıştı. Buna karşılık, 5 Kasım 2019'da Cumhuriyetçi Senatörlerden South Dakota Senatörü Mike Rounds, South Carolina Senatörü Lindsay Graham ve Teksas Senatörü John Cornyn, Göçmen Yatırımcı Programı Yardım Yasasını gündeme getirmişti.

Yardım Yasası, EB-5 Göçmen Yatırımcı Programını 2026'ya kadar genişletecek, kırsal ve hedefli istihdam alanları için vize düzenlemeleri oluşturacak, ancak HIA'lara yatırım yapmak için parasal teşviki azaltacak bir şekilde düzenlenmişti. Kanun tasarısına göre, HIA projeleri 1 milyon dolardan, HIA dışında kalan projeler, 1 milyon 100 bin dolardan muamele görecekti.



22 Nisan'da yeni karar alınmıştı

22 Nisan tarihinde Donald Trump, koronavirüs salgını sonrasındaki ekonomik toparlanma sırasında ABD İş Piyasası'na ve istihdama negatif etkisi olabilecek göçmenlerin ülkeye girişini altmış gün boyunca askıya alma bildirisini bir tebliğ olarak yayınlamıştı. Bu tebliğ, halen çalışma vizesi, öğrenci vizesi veya daimi ikametgâh hakkı olan göçmenlerin yanı sıra sağlık personeli ve ABD vatandaşlarının aile üyeleri dâhil olmak üzere çok sayıda kişiyi tebliğ kapsamından ayrı tutmuştu.

EB5 vizesi nedir?

ABD daimi olarak yaşayabilmek ve çalışabilmek için yeşil kart almayı isteyen yabancı uyruklu kişiler, ABD içinde finansal bir yatırım yaparak bu hakka sahip olmak için yapılan başvuru ve programın ismi, EB-5. Bu başvuruyu yapabilmek için gereken zorunlu asgari yatırım miktarı, projenin bulunduğu bölgeye göre değişiyor. EB-5 vizesinin temel amacı ABD’de istihdam yaratmak. Her yatırımcının bir şekilde en az 10 adet tam zamanlı pozisyon yaratma yükümlülüğü var. Yatırımcıların bu yükümlülüğü doğrudan veya dolaylı bir şekilde yerine getirebilmeleri gerekiyor. Yatırımcı ABD’de, kendi başına bir iş kurmak istiyorsa o zaman, bu on tam zamanlı istihdamı oluşturmak kendi sorumluluğunda oluyor. Öte yandan eğer Bölgesel Merkez kanalı ile EB-5’a başvurmaya karar verirse o zaman bu istihdamı yaratma yükümlülüğü Bölgesel Merkeze geçiyor.