ABD’de başkanlık yarışı: Trump'ın baş rakibi kampanyasına başladı

ABD’de başkanlık ön seçimleri için geri sayım başladı. Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde eski Başkan Donald Trump ile birlikte favori gösterilen Florida Valisi DeSantis ilk kampanya konuşmasını gerçekleştirdi.

‘Amerikan yüceliğinin yeniden doğumu’ sloganıyla yola çıkan Florida Valisi Ron DeSantis, Cumhuriyetçi Parti adayı olmak için ön seçim çalışmalarına başladı.

Eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın en büyük rakibi olarak gösterilen DeSantis, Amerika’nın düşüşünden kaçınılabileceğini ve kendisinin alternatif olduğunu söyledi.

DeSantis, “Ülkemiz yanlış yöne doğru ilerliyor. Bunu görebiliyor ve hissedebiliyoruz. Amerika'nın geri dönüşü Joe Biden'ı evinin bodrum katına göndermekle başlıyor” dedi.

Anketlerde şu an Trump’ın gerisinde ikinci sırada olan DeSantis, kampanyasını internetten yaptığı duyuruyla başlatmıştı.