  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD’de başkanlık yarışı: Trump'ın baş rakibi kampanyasına başladı

ABD’de başkanlık yarışı: Trump'ın baş rakibi kampanyasına başladı

ABD’de başkanlık yarışı: Trump'ın baş rakibi kampanyasına başladı
Güncelleme:

ABD’de başkanlık ön seçimleri için geri sayım başladı. Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde eski Başkan Donald Trump ile birlikte favori gösterilen Florida Valisi DeSantis ilk kampanya konuşmasını gerçekleştirdi.

‘Amerikan yüceliğinin yeniden doğumu’ sloganıyla yola çıkan Florida Valisi Ron DeSantis, Cumhuriyetçi Parti adayı olmak için ön seçim çalışmalarına başladı.

 Eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın en büyük rakibi olarak gösterilen DeSantis, Amerika’nın düşüşünden kaçınılabileceğini ve kendisinin alternatif olduğunu söyledi.

DeSantis, “Ülkemiz yanlış yöne doğru ilerliyor. Bunu görebiliyor ve hissedebiliyoruz.  Amerika'nın geri dönüşü Joe Biden'ı evinin bodrum katına göndermekle başlıyor” dedi.

 Anketlerde şu an Trump’ın gerisinde ikinci sırada olan DeSantis, kampanyasını internetten yaptığı duyuruyla başlatmıştı.

Etiketler abd trump başkanlık seçim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zam bekleyen memur, emekli, asgari ücretliye kötü haber
Markette kilosu 50 liraydı... Karpuzun fiyatı düştü
AK Parti açıkladı: Türkiye Anayasa değişikliği için referanduma gidiyor!
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarına büyük zam
İhracatçıların Erdoğan'dan talep ettikleri dolar kuru ortaya çıktı
Erdoğan aslan dedesi oldu... 4 minik aslan yavrusu kameralar karşısında
Otomobiliyle kutlama yapanların arasına daldı
Cumhuriyet Köyü'nün ilginç hikayesi! Herkesin soyadı ''S'' harfiyle başlıyor
Canlı yayında yeni kabineyi isim isim saydı
Reuters duyurdu: İşte kabinedeki yeri kesin olan 3 bakan