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ABD’de iki asker casusluktan tutuklandı

ABD’de iki asker casusluktan tutuklandı
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Adalet Bakanı Yardımcısı Matt Olsen, donanmada görevli iki askerin hassas ulusal güvenlik belgelerini Çin ile paylaştıkları gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığına bağlı Ulusal Güvenlik Biriminden sorumlu Adalet Bakanı Yardımcısı Matt Olsen yaptığı açıklamada, iki askerin tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Olsen iki askerin hassas ulusal güvenlik bilgilerini Çin ile paylaştıkları gerekçesiyle tutuklandıklarının aktararak, "Hassas askeri bilgiler Çin Halk Cumhuriyeti'nin eline geçti" dedi.

"ABD İÇİN ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NDEN DAHA BÜYÜK BİR TEHDİT YOK”

FBI’ın San Diego Saha Ofisi'nden sorumlu Özel Ajan Stacey Moy ise, "ABD için Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Çin Komünist Partisi'nden daha büyük bir tehdit yok. ÇHC, dünyanın tek süper gücü olma stratejik planında ABD'ye saldırmak için hiçbir şeyden vazgeçmeyecek." ifadelerini kullandı.

Etiketler ABD asker casusluk
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