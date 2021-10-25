ABD'de kan donduran deney iddiası

ABD'de Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci, köpeklerin ses tellerinin kesildiği ve böceklerin onları canlı canlı yiyebilmesi için kafeslere kapatıldığı deneylere 2 milyon dolar harcamakla suçlanıyor.

1984'ten beri Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün (NIAID) direktörlüğünü yapan immünolog Fauci Ocak 2020'den beri ABD'deki Kovid-19 pandemisine müdahale eden Beyaz Saray Koronavirus ekibinin önde gelen üyelerinden biri.

Ülkedeki en güvenilir tıbbi figürlerden biri olarak kabul edilen Anthony Fauci, iki partili bir milletvekili grubundan gelen kınamalarla karşı karşıya.

KAN DONDURAN İDDİALAR

Ulusal Sağlık Enstitüleri bölümünün Tunus'taki bir laboratuvara, düzinelerce Beagle cinsi köpek yavrusuna işkence edilen çarpık bilimsel deneyler için hibe sağladığı iddia ediliyor.

Milletvekili Nancy Mace ve 23 meslektaşı, Güney Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü müdürüne yazdıkları mektupta "köpekler üzerinde pahalı, zalim ve vergi mükellefleri tarafından finanse edilen gereksiz deneylerin raporlarıyla ilgili ciddi endişelerini" dile getirdiler.

UYUŞTURUCU TESTLERİNE 1.68 MİLYON DOLAR

Mektupta enstitünün, 2018 Şubat’tan 2019'a kadar 44 beagle yavrusunu içeren uyuşturucu testlerine 1,68 milyon Dolar vergi harcadığı ifade edildi.

KÖPEKLERİ AÇ BÖCEKLERLE AYNI KAFESE KOYDULAR

Araştırmacıların böcekler onları canlı canlı yiyebilsin diye köpekleri aç tatarcıklarla aynı kafeslere kilitledikleri ve bazı köpeklere de hastalığa neden olan parazitleri enjekte ettikleri iddia edildi.

Milletvekilleri, "Söz konusu testler, yavruları öldürmeden ve parçalamadan önce birkaç hafta boyunca deneysel bir ilacı enjekte ederek ve oral yoldan vermeyi içeriyordu" diye yazdı.

SES TELLERİNİ KESTİLER

İki partili grup ayrıca, bilim adamlarının deneyler sırasında havlamamaları için köpeklerin ses tellerini kestiği iddialarıyla ilgili endişelerini de dile getirdi.

Hayvan testi iddiaları, Fauci'nin Wuhan laboratuvarında işlev geliştirme araştırmalarını desteklemediğini iddia ederek Kongre'ye yalan söylemekle suçlanmasının ardından geldi.Ulusal Sağlık Enstitüleri, Dr. Fauci'nin böyle bir araştırma yapıldığını reddetmesine rağmen, Wuhan laboratuvarında yarasa koronavirüsleri üzerine yapılan işlev araştırmalarına fon sağladığını kabul etmişti.