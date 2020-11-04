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  3. 04 Kasım 2020 19:01

ABD'de seçim yarışı kızıştı! Bu eyaleti kazanan 56 yıldır başkan seçiliyor

ABD'de başkanlık seçimi kıyasıya bir yarış ile devam ederken gelen sonuçlarda anket şirketlerinin yanıldığı görülüyor.

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Anket şirketleri yanıldı, yarış bıçak sırtı ilerledi. ABD'nin 46'ncı başkanını belirleyecek seçim, kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Bazı eyaletlerde yarış son ana kadar netleşmedi.

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