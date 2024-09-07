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ABD'de Tek motorlu küçük uçak düştü: 4 kişi öldü

ABD'de Tek motorlu küçük uçak düştü: 4 kişi öldü
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ABD'nin Indiana eyaletinde tek motorlu küçük bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Madison County Şerifliği'nden Yüzbaşı Darwin Dwiggins, bir uçağın inmek üzere olduğu Anderson Havalimanı yakınlarında düştüğünü duyurdu.

Dwiggins, görgü tanıklarının iniş öncesi uçağın ters döndüğünü ve mısır tarlasına düştüğünü ifade ettiğini söyledi.

Düşen uçağın alev aldığını vurgulayan Dwiggins, uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), uçağın düşüş sebebinin bilinmediğini ancak konuya dair inceleme başlatılması için bir müfettişin olay yerine gönderildiğini açıkladı.

Etiketler abd uçak uçak düşmesi küçük uçak
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