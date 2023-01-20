  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'de uçuşların neden durdurulduğu belli oldu

ABD'de uçuşların neden durdurulduğu belli oldu

ABD'de uçuşların neden durdurulduğu belli oldu
Güncelleme:

ABD Federal Havacılık Dairesi, geçen hafta iç hat uçuşlarının durdurulmasına neden olan sistem arızasının nedenini açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Personel, birincil veri tabanı ile yedek veri tabanı arasındaki senkronizasyonu düzeltmek için çalışırken istemeden dosyaları sildi'' denildi.

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), geçen hafta pilotları uçuş rotalarındaki potansiyel tehlikelere karşı uyaran uçuş kontrol sistemindeki (NOTAM) arıza nedeniyle tüm iç hat uçuşlarını durdurmuştu. Söz konusu arızanın giderilmesinin ardından uçuşlar tekrar başladı. FAA, yapılan incelemede arızanın nedeninin belirlendiğini açıkladı.

FAA resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Notice to Air Missions (NOTAM) sisteminin geçen haftaki kesintisine ilişkin FAA incelemesinde, sözleşmeli personelin birincil veritabanı ile yedek veritabanı arasındaki senkronizasyonu düzeltmek için çalışırken istemeden dosyaları sildiğini belirledi. Şu ana kadar bir siber saldırı veya kötü niyet olduğuna dair bir kanıt bulunamadı. FAA, kesintiyi çevreleyen koşulları araştırmaya devam ediyor. FAA, sistemde gerekli onarımları yaptı ve NOTAM sistemini daha dayanıklı hale getirmek için adımlar attı. Ülkenin hava trafik kontrol sisteminin sağlamlığının devam etmesini konusundaki çabalarımızda öğrenilen diğer dersleri benimsemek için hızlı hareket ediyoruz.”

DHA

Etiketler abd havalimanı iç hat uçuşları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altılı Masa'ya sürpriz mektup: ''Adayınız olmak istiyorum!''
Bir türlü gelmek bilmeyen kar yağışı için yeni tarih verildi
ORC son Z Kuşağı seçim anketini açıkladı
Şahmaran'ın galasına Serenay Sarıkaya damgası
Mardin'de 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı termal kamerada
EYT'lilerin emekli maaş hesabı değişti: O zam hayal oldu
Çocuk istismarına suçüstü! 22 zanlı gözaltında
Bülent Arınç'tan İmamoğlu kararı için olay sözler: ''Yapmayın diye yalvardım''
Bu da merdiven altı meyhane! Gecekonduya giren ekipler şaşkına döndü
İmamoğlu'na siyasi yasak anketinden Bakan Soylu'ya kötü haber