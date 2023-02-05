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ABD'de yük treni raydan çıktı

ABD'de yük treni raydan çıktı
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ABD'nin Ohio eyaletinde kimyasal madde taşıyan yük treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen yangın nedeniyle, bölge sakinleri tahliye edildi.

ABD'nin Ohio eyaletinde 50 vagonlu tren henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Trende yüklü olan kimyasal madde nedeniyle yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevrede güvenlik önlemleri artırılarak, bölgeye 2 kilometre uzaklıkta yaşayan kişiler tahliye edildi.

Yetkililer olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını belirtirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Etiketler abd yük tren
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