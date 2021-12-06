ABD'den Çin'e boykot
ABD, insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Olimpiyatlarına diplomatik boykot uygulama kararı aldı.
ABD, insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Olimpiyatlarına diplomatik boykot uygulayacak.
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Biden, boykotu düşündüklerini duyurmuştu
Washington Post gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı ve 16 Kasım'da yayımladığı haberinde, Biden ya da ABD hükümet yetkililerinin, Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayarak insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e diplomatik boykot uygulamayı planladığını öne sürmüştü.
Söz konusu kararın henüz resmileşmediğini aktaran kaynaklar, Biden'ın bu ay sonundan önce kararı onaylamasını beklediklerini belirtmişti.
Biden, 18 Kasım'da gazetecilere yaptığı açıklamada da olimpiyatlara diplomatik boykot düşündüklerini teyit etmişti.
Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.
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