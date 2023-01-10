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ABD'den İsrailli pilotlara F-35 yasağı

ABD'den İsrailli pilotlara F-35 yasağı
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İsrail basını, ABD'nin yabancı vatandaşlığı bulunan İsrailli pilotların F-35 kullanımını yasakladığını duyurdu.

ABD yönetiminin, yabancı ülke vatandaşlığı bulunan İsrailli pilotların F-35 savaş uçaklarını kullanmasını yasakladığı belirtildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, ABD Savunma Bakanlığı ve istihbarat yetkilileri, bilgi güvenliği ve teknolojik sızıntısı yaşanması korkusuyla yabancı vatandaşlığı bulunan İsrail Hava Kuvvetleri pilotlarının F-35 jetlerini kullanmasını yasakladı.

ABD'nin bu hamlesinin, “ABD çıkarlarının korunması ve bilgi güvenliğine verilen önemin giderek daha fazla artırılmasından kaynaklandığı” kaydedildi.

İsrail hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

AA

Etiketler israil abd f-35 pilot
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