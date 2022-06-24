  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'den kürtaj kararı: Anayasal hak olmaktan çıktı

ABD'den kürtaj kararı: Anayasal hak olmaktan çıktı

ABD'den kürtaj kararı: Anayasal hak olmaktan çıktı

ABD Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti.

ABD'de aylardır tartışılan ve birçok kentte gösterilere neden olan kürtaj hakkı konusunda Yüksek Mahkeme kararını açıkladı.

Yüksek Mahkemedeki 9 yargıçtan 6'sının oyu ile 1973 tarihli "Roe-Wade kararı" olarak bilinen ve ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden karar iptal edildi.

Bu karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakıldı.

Mahkemenin muhafazakar yargıçlarından Samuel Alito tarafından kaleme alınan karar görüşünde ise "Roe-Wade kararının", "açıkça yanlış" olduğu ve kaldırılması gerektiği belirtildi.

Görüşte, Roe-Wade kararının "gerekçesinin son derece zayıf" ve "toplumsal anlamda zararlı sonuçları olduğu" ifade ediliyor. Söz konusu metinde ayrıca "Kürtaj hakkının ülke tarihinde ve geleneklerinde köklü bir yerinin olmadığı" değerlendirmesi de yer alıyor.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün karar hakkında bir konuşma yapabileceğini aktardı.

KARAR MAYISTA BASINA SIZMIŞTI
ABD'li siyasi yayın kuruluşu "Politico" mayısta söz konusu kararı yayınlamış, Yüksek Mahkeme de haberin doğruluğunu teyit etmişti.

Amerikan medyası, Yüksek Mahkemenin bu yönde açıklayacağı bir kararın ülkede deprem etkisi yaratacağına ve siyasi bölünmenin daha da artacağına vurgu yapmıştı.

Etiketler kürtaj abd
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Pınar Deniz sosyal medyada alay konusu oldu
Bakan açıkladı: ''Enflasyonun üzerinde zam yapacağız''
Tuba Ünsal ''Yuva yıkan kadın oldun mu?'' sorusuna gözyaşlarıyla yanıt verdi
İsmailağa cemaatinin yeni lideri belli oldu
İstanbul’un en değerli ilçeleri belli oldu: Yüzde 250 artış...
Türkiye'nin cenneti cehenneme döndü: Marmaris'ten yürek yakan görüntüler
Sosyal medyayı karıştırdı: Aleyna Tilki'den arabada bikinili poz
ENAG kurucusu açıkladı! Asgari ücret artışı ne olmalı? ''Yüzde 40 müjde değil''
Jorge Jesus çılgına döndü: Yetersiz dedi, o bölgeye acil transfer istedi
BDDK kararı sonrası dolar sert düştü! İşte dolar, Euro ve altında son durum